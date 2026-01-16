Золото реагирует на события в Иране

Стоимость золота снижается в пятницу утром, продолжая отрицательную динамику предыдущего дня, на фоне нескольких факторов, в том числе сигналов относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это следует из данных торгов и комментария аналитика.

По состоянию на утро пятницы цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,17%, — до 4 615,74 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов четверга котировки драгоценного металла опустились на 0,46%.

Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 1,21% — до 91,285 доллара за унцию.

«Понижение котировок золота началось преимущественно тогда, когда произошло некоторое… снижение вероятности какого-либо вмешательства США в социальной напряженности в Иране… Мы также видим, что поступают данные из США, которые показывают отсутствие необходимости в срочном снижении учетной ставки регулятора», — цитирует агентство Reuters старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду.

Решения относительно денежно-кредитной политики ФРС США, в частности по учетной ставке, могут оказывать влияние на курс доллара, к которому чувствительно золото. Кроме того, при снижении геополитической напряженности в мире спрос на золото со стороны инвесторов, как на надежный актив может ослабевать, что оказывает понижательное воздействие на его котировки.