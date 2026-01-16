USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Золото реагирует на события в Иране

12:23 220

Стоимость золота снижается в пятницу утром, продолжая отрицательную динамику предыдущего дня, на фоне нескольких факторов, в том числе сигналов относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это следует из данных торгов и комментария аналитика.

По состоянию на утро пятницы цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,17%, — до 4 615,74 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов четверга котировки драгоценного металла опустились на 0,46%.

Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 1,21% — до 91,285 доллара за унцию.

«Понижение котировок золота началось преимущественно тогда, когда произошло некоторое… снижение вероятности какого-либо вмешательства США в социальной напряженности в Иране… Мы также видим, что поступают данные из США, которые показывают отсутствие необходимости в срочном снижении учетной ставки регулятора», — цитирует агентство Reuters старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду.

Решения относительно денежно-кредитной политики ФРС США, в частности по учетной ставке, могут оказывать влияние на курс доллара, к которому чувствительно золото. Кроме того, при снижении геополитической напряженности в мире спрос на золото со стороны инвесторов, как на надежный актив может ослабевать, что оказывает понижательное воздействие на его котировки.

Азербайджан сбивает цены в Армении
Азербайджан сбивает цены в Армении ... и такое бывает
09:59 3300
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
12:36 99
Франция предупредила США о красной линии
Франция предупредила США о красной линии
11:25 1443
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
11:18 2187
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном видео
11:15 1249
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
11:12 1046
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
10:41 1004
Британцы отказались говорить с Путиным
Британцы отказались говорить с Путиным
10:19 1926
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az
03:43 6859
Новый пакет санкций ЕС против Ирана
Новый пакет санкций ЕС против Ирана обновлено 11:50
11:50 1707
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 7371

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан сбивает цены в Армении
Азербайджан сбивает цены в Армении ... и такое бывает
09:59 3300
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
12:36 99
Франция предупредила США о красной линии
Франция предупредила США о красной линии
11:25 1443
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
11:18 2187
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном видео
11:15 1249
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
11:12 1046
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
10:41 1004
Британцы отказались говорить с Путиным
Британцы отказались говорить с Путиным
10:19 1926
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az
03:43 6859
Новый пакет санкций ЕС против Ирана
Новый пакет санкций ЕС против Ирана обновлено 11:50
11:50 1707
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 7371
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться