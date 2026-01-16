Немецкий министр о менталитете Трампа

Министр обороны Германии Борис Писториус не ожидает захвата Гренландии Соединенными Штатами, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в эфире ZDF.

Писториус сказал, что считает угрозы Дональда Трампа по Гренландии «частью его менталитета».

По его словам, Гренландия – часть НАТО, и американцы уже имеют там базу и соглашения – и на этой основе могут еще больше расширить свое присутствие.

Он добавил, что не волнуется по поводу реального военного вмешательства США в Гренландию: «Я не вижу оснований для такого вмешательства».

Писториус добавил, что также есть «голоса в США, которые очень четко против этого».

Командировку военных Бундесвера в Гренландию Писториус не назвал чем-то новым. «Мы годами работаем в Арктике и Северном море, участвуя в учениях вместе с Канадой, Норвегией и Данией», – пояснил министр.

По его словам, «13 или 15 солдат» Бундесвера не находятся в Гренландии с военной миссией, а являются своего рода разведывательной группой.

Напомним, в Белом доме накануне заявили, что размещение военных из европейских стран в Гренландии не повлияет на планы президента Трампа по контролю над островом.

На этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что датская оборона Гренландии – это «две собачьи упряжки».