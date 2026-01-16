Трамп берет «Совет мира» под контроль: новые подробности

Президент США Дональд Трамп объявил, что сформирован «Совет мира», который будет управлять сектором Газа в переходный период, и что он возглавит этот совет. В заявлении, опубликованном в его аккаунте в социальных сетях, Трамп сообщил, что состав совета определен и будет объявлен в ближайшее время.

По данным Би-би-си, мирный план Трампа предусматривает трехступенчатую структуру управления в Газе.

Первый уровень: в Газе будет создано технократическое правительство, состоящее из представителей гражданского общества. Имена членов технократического правительства, в состав которого не войдет ХАМАС, уже объявлены. Али Шаат, бывший заместитель министра планирования Палестинской автономии, избран председателем комитета из пятнадцати человек.

Шаг второй: за пределами Газы будет создан исполнительный комитет для надзора за работой технократического правительства. Ожидается, что в состав этого комитета войдут лица, не являющиеся палестинцами. В качестве потенциального кандидата в этот комитет упоминался бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Вероятнее всего, комитет возглавит Николай Младенов, болгарский политик и бывший специальный посланник ООН по Ближнему Востоку.

Третий уровень: «Совет мира», который будет контролировать исполнительный комитет и возглавляться Трампом, предположительно, будет в значительной степени символическим органом. Ожидается, что в состав совета войдут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Американские официальные лица заявляют, что «Совет мира» будет официально представлен на Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе на следующей неделе. Израиль пока не сделал официального заявления в связи с созданием «Совета мира».