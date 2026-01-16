Трамп берет «Совет мира» под контроль: новые подробности

Президент США Дональд Трамп объявил, что сформирован «Совет мира», который будет управлять сектором Газа в переходный период, и что он возглавит этот совет. В заявлении, опубликованном в его аккаунте в социальных сетях, Трамп сообщил, что состав совета определен и будет объявлен в ближайшее время.
По данным Би-би-си, мирный план Трампа предусматривает трехступенчатую структуру управления в Газе.
Первый уровень: в Газе будет создано технократическое правительство, состоящее из представителей гражданского общества. Имена членов технократического правительства, в состав которого не войдет ХАМАС, уже объявлены. Али Шаат, бывший заместитель министра планирования Палестинской автономии, избран председателем комитета из пятнадцати человек.
Шаг второй: за пределами Газы будет создан исполнительный комитет для надзора за работой технократического правительства. Ожидается, что в состав этого комитета войдут лица, не являющиеся палестинцами. В качестве потенциального кандидата в этот комитет упоминался бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Вероятнее всего, комитет возглавит Николай Младенов, болгарский политик и бывший специальный посланник ООН по Ближнему Востоку.
Третий уровень: «Совет мира», который будет контролировать исполнительный комитет и возглавляться Трампом, предположительно, будет в значительной степени символическим органом. Ожидается, что в состав совета войдут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Американские официальные лица заявляют, что «Совет мира» будет официально представлен на Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе на следующей неделе. Израиль пока не сделал официального заявления в связи с созданием «Совета мира».
* * * 12:47
Президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира», который будет руководить восстановлением сектора Газа. Создание этой структуры входит в мирный план Трампа для сектора Газа наряду с размещением международных сил. Возглавит «Совет мира» сам президент США.
«Для меня большая честь объявить о создании «Совета мира». Состав совета будет объявлен в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный совет, когда-либо созданный в любое время и в любом месте», - написал Трамп в соцсети Truth Social.
О формировании «Совета мира» было сообщено вскоре после объявления о создании палестинской технократической администрации из 15 человек, ей поручено управлять повседневной жизнью в послевоенном секторе Газа, отмечает агентство AFP. Эта администрация будет работать под надзором «Совета мира».
«В качестве председателя «Совета мира» я поддерживаю недавно назначенное палестинское технократическое правительство», - заявил Трамп.
Как сообщала газета The Telegraph, в составе «Совета мира» будут представлены Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Египет и Турция.