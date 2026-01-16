USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается

В Иране люди скандируют на похоронах «Смерть Хаменеи!» на похоронах одного из участников протестов, сообщает Deutsche Welle.

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что власти Ирана подавили протесты «на данный моменты». DW распространило кадры, на которых видно, как силовики патрулируют опустевшие улицы иранских городов.

Иранские оппозиционные СМИ опубликовали новые кадры из очередного морга, забитого телами убитых протестующих. Люди ходят по помещению и пытаются опознать тела своих близких и родственников.

Раны и следы на телах погибших свидетельствуют об особой жестокости и пытках, которым они подвергались перед смертью.

На опубликованных материалах также видно, что силовики целенаправленно добивали раненых участников протестов уже в больницах. На одном из снимков запечатлен человек, подключенный к больничной койке и капельнице, который, несмотря на начатое лечение, был убит выстрелом в голову. Эти доказательства указывают на то, что многие из погибших были убиты уже после доставки в медицинские учреждения, а не во время уличных столкновений.

