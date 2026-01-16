Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что власти Ирана подавили протесты «на данный моменты». DW распространило кадры, на которых видно, как силовики патрулируют опустевшие улицы иранских городов.

В Иране люди скандируют на похоронах «Смерть Хаменеи!» на похоронах одного из участников протестов, сообщает Deutsche Welle.

*** 13:30



Иранские оппозиционные СМИ опубликовали новые кадры из очередного морга, забитого телами убитых протестующих. Люди ходят по помещению и пытаются опознать тела своих близких и родственников.

Раны и следы на телах погибших свидетельствуют об особой жестокости и пытках, которым они подвергались перед смертью.

На опубликованных материалах также видно, что силовики целенаправленно добивали раненых участников протестов уже в больницах. На одном из снимков запечатлен человек, подключенный к больничной койке и капельнице, который, несмотря на начатое лечение, был убит выстрелом в голову. Эти доказательства указывают на то, что многие из погибших были убиты уже после доставки в медицинские учреждения, а не во время уличных столкновений.