В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Что заставило созвониться Путина и Нетаньяху?

13:43 1006

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана и текущую обстановку на Ближнем Востоке. Об этом сообщает сайт Кремля.

«В ходе разговора обсуждались текущая обстановка на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана. Владимир Путин изложил ключевые подходы России, направленные на активизацию политико-дипломатических усилий в интересах поддержания стабильности и безопасности в регионе», – отмечается в сообщении.

В ходе разговора российская сторона подтвердила готовность и впредь оказывать посредническую поддержку и способствовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств, отметили в Кремле.

Стороны договорились продолжить контакты на разных уровнях.

Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 65
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах видео
13:30 3738
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:43 7732
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку видео
14:52 1232
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню? мнение эксперта
14:54 901
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал видео
14:28 1897
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
14:03 985
Интернет только после Новруза
Интернет только после Новруза
13:37 2094
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2069
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты; все еще актуально
02:47 7186
Британская пехота готовится воевать с Россией
Британская пехота готовится воевать с Россией
13:16 1368

