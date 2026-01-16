Что заставило созвониться Путина и Нетаньяху?

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана и текущую обстановку на Ближнем Востоке. Об этом сообщает сайт Кремля.

«В ходе разговора обсуждались текущая обстановка на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана. Владимир Путин изложил ключевые подходы России, направленные на активизацию политико-дипломатических усилий в интересах поддержания стабильности и безопасности в регионе», – отмечается в сообщении.

В ходе разговора российская сторона подтвердила готовность и впредь оказывать посредническую поддержку и способствовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств, отметили в Кремле.

Стороны договорились продолжить контакты на разных уровнях.