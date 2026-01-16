Теперь в ABB Business можно приобрести и авиабилеты

Банк ABB, развивающий решения в сфере небанковских сервисов, представил корпоративным клиентам новое удобное решение — проект FlyDesk, который позволяет планировать деловые поездки непосредственно через платформу ABB Business.

Теперь владельцы бизнеса, бухгалтеры, специалисты по управлению персоналом и другие корпоративные пользователи могут, не покидая ABB Business, искать авиабилеты, сравнивать цены на рейсы и полностью оформлять покупку онлайн. Данное решение впервые в Азербайджане было внедрено именно Банком ABB.

Сервис FlyDesk интегрирован с глобальными системами бронирования авиабилетов. Чтобы воспользоваться услугой, клиенту достаточно войти в интернет-банкинг ABB Business, выбрать раздел FlyDesk, указать направление и даты поездки, подобрать подходящий рейс и произвести оплату непосредственно на банковской платформе.

Возможность приобретения авиабилетов для деловых поездок без перехода на сторонние сайты, полностью в цифровом формате, а также высокая скорость и безопасность операций являются ключевыми преимуществами данного решения.

Подробную информацию о современных, удобных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, через Информационный центр банка по номеру 937, а также на официальных страницах банка в социальных сетях.