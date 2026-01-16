USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Теперь в ABB Business можно приобрести и авиабилеты

13:46 407

Банк ABB, развивающий решения в сфере небанковских сервисов, представил корпоративным клиентам новое удобное решение — проект FlyDesk, который позволяет планировать деловые поездки непосредственно через платформу ABB Business.

Теперь владельцы бизнеса, бухгалтеры, специалисты по управлению персоналом и другие корпоративные пользователи могут, не покидая ABB Business, искать авиабилеты, сравнивать цены на рейсы и полностью оформлять покупку онлайн. Данное решение впервые в Азербайджане было внедрено именно Банком ABB.

Сервис FlyDesk интегрирован с глобальными системами бронирования авиабилетов. Чтобы воспользоваться услугой, клиенту достаточно войти в интернет-банкинг ABB Business, выбрать раздел FlyDesk, указать направление и даты поездки, подобрать подходящий рейс и произвести оплату непосредственно на банковской платформе.

Возможность приобретения авиабилетов для деловых поездок без перехода на сторонние сайты, полностью в цифровом формате, а также высокая скорость и безопасность операций являются ключевыми преимуществами данного решения.

Подробную информацию о современных, удобных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, через Информационный центр банка по номеру 937, а также на официальных страницах банка в социальных сетях.

Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 66
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах видео
13:30 3741
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:43 7732
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку видео
14:52 1234
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню? мнение эксперта
14:54 901
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал видео
14:28 1900
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
14:03 987
Интернет только после Новруза
Интернет только после Новруза
13:37 2094
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2071
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты; все еще актуально
02:47 7186
Британская пехота готовится воевать с Россией
Британская пехота готовится воевать с Россией
13:16 1368

