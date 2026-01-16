Адвокат Трампа ведет переговоры о строительстве газопровода на Балканах

Представители американской компании AAFS Infrastructure and Energy на прошлой неделе прибыли в Боснию и Герцеговину для обсуждения проекта газопровода, способного сократить зависимость страны от российского газа, сообщает газета The Guardian.

Переговоры от имени, как отмечает газета, малоизвестной компании вели американский адвокат Джесси Бинналл, представлявший интересы президента Дональда Трампа в деле о штурме Капитолия, а также Джо Флинн, брат Майкла Флинна, бывшего советника по национальной безопасности при первом сроке Трампа. Проект так называемого Южного соединительного газопровода получил одобрение властей Боснии и Герцеговины в конце 2024 года, а к концу 2025 года США активизировали переговоры о его реализации, включая встречи в американском посольстве в Сараеве.

Бинналл подтвердил изданию, что он и Флинн на переговорах представляли компанию AFFS Infrastructure and Energy. По его словам, встречи с боснийскими министрами носили ознакомительный характер, компания стремится оценить потенциал проекта.

«Южный соединительный трубопровод – это важный проект, который потенциально может укрепить энергетическую безопасность Боснии и Герцеговины и снизить зависимость региона от российского газа, AFFS с энтузиазмом относится к возможности изучить, какую роль (в проекте) могут сыграть частный американский капитал и экспертиза», – рассказал адвокат.

Стоимость проекта оценивается в $200 млн. Трубопровод соединит БиГ с побережьем Хорватии, что позволит импортировать СПГ из США. Договоренность о реализации проекта американскими компаниями была достигнута после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году, пишет издание. В декабре боснийские СМИ сообщали, что обе стороны считают целесообразным начать строительство трубопровода уже в 2026 году.