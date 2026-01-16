USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Адвокат Трампа ведет переговоры о строительстве газопровода на Балканах

13:56 407

Представители американской компании AAFS Infrastructure and Energy на прошлой неделе прибыли в Боснию и Герцеговину для обсуждения проекта газопровода, способного сократить зависимость страны от российского газа, сообщает газета The Guardian.

Переговоры от имени, как отмечает газета, малоизвестной компании вели американский адвокат Джесси Бинналл, представлявший интересы президента Дональда Трампа в деле о штурме Капитолия, а также Джо Флинн, брат Майкла Флинна, бывшего советника по национальной безопасности при первом сроке Трампа. Проект так называемого Южного соединительного газопровода получил одобрение властей Боснии и Герцеговины в конце 2024 года, а к концу 2025 года США активизировали переговоры о его реализации, включая встречи в американском посольстве в Сараеве.

Бинналл подтвердил изданию, что он и Флинн на переговорах представляли компанию AFFS Infrastructure and Energy. По его словам, встречи с боснийскими министрами носили ознакомительный характер, компания стремится оценить потенциал проекта.

«Южный соединительный трубопровод – это важный проект, который потенциально может укрепить энергетическую безопасность Боснии и Герцеговины и снизить зависимость региона от российского газа, AFFS с энтузиазмом относится к возможности изучить, какую роль (в проекте) могут сыграть частный американский капитал и экспертиза», – рассказал адвокат.

Стоимость проекта оценивается в $200 млн. Трубопровод соединит БиГ с побережьем Хорватии, что позволит импортировать СПГ из США. Договоренность о реализации проекта американскими компаниями была достигнута после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году, пишет издание. В декабре боснийские СМИ сообщали, что обе стороны считают целесообразным начать строительство трубопровода уже в 2026 году.

Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 69
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах видео
13:30 3744
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:43 7733
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку видео
14:52 1236
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню? мнение эксперта
14:54 902
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал видео
14:28 1903
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
14:03 988
Интернет только после Новруза
Интернет только после Новруза
13:37 2095
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2072
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты; все еще актуально
02:47 7186
Британская пехота готовится воевать с Россией
Британская пехота готовится воевать с Россией
13:16 1368

ЭТО ВАЖНО

Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 69
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах видео
13:30 3744
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:43 7733
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку видео
14:52 1236
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню? мнение эксперта
14:54 902
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал видео
14:28 1903
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
14:03 988
Интернет только после Новруза
Интернет только после Новруза
13:37 2095
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2072
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты; все еще актуально
02:47 7186
Британская пехота готовится воевать с Россией
Британская пехота готовится воевать с Россией
13:16 1368
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться