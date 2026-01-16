В Украине не осталось ни одной целой электростанции

По его словам, в результате повреждений энергетической инфраструктуры запасы топлива рассчитаны примерно на 20 дней. Самая сложная ситуация, отметил министр, в Киеве, Одесской области и прифронтовых регионах.

На территории Украины не осталось ни одной полностью неповрежденной электростанции, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

«По объектам критической инфраструктуры россияне работают всем своим арсеналом: баллистика, крылатые ракеты, модернизированные дроны. За прошлый год они нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных атак. В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам врага. Выбиты тысячи мегаватт генерации», - заявил министр.

Шмыгаль сообщил о планах увеличить импорт электроэнергии из стран ЕС и заявил, что в ряде городов подготовка к зимнему периоду была фактически провалена. Он также призвал власти и граждан отказаться от использования декоративного освещения, включая новогодние гирлянды и рекламную подсветку.

Украинские официальные лица ранее сообщали, что энергосистема страны продолжает работать в условиях дефицита мощностей, а восстановительные работы осложнены продолжающимися боевыми действиями и повторными ударами по объектам инфраструктуры.