Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками

Сегодня в Анталье у футболистов «Карабаха» последние репетиции перед важнейшим и фактически решающим матчем в Лиге чемпионов против немецкого «Айнтрахта».

Изначально планировалось, что подопечные Гурбана Гурбанова сыграют один матч - против польского «Заглебье». Но затем появилась возможность провести две игры в один день. Так в числе соперников появился хорватский «Осиек». Встреча с хорватами, на которую Гурбанов выставил резервистов, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Карабаха». Проигрывая после первого тайма, во втором агдамцы забили три гола. Отличились Муса Гурбанлы, Алексей Кащук и Аббас Гусейнов.