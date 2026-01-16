USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками

Эльмир Алиев, отдел спорта
14:03 988

Сегодня в Анталье у футболистов «Карабаха» последние репетиции перед важнейшим и фактически решающим матчем в Лиге чемпионов против немецкого «Айнтрахта».

Изначально планировалось, что подопечные Гурбана Гурбанова сыграют один матч - против польского «Заглебье». Но затем появилась возможность провести две игры в один день. Так в числе соперников появился хорватский «Осиек». Встреча с хорватами, на которую Гурбанов выставил резервистов, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Карабаха». Проигрывая после первого тайма, во втором агдамцы забили три гола. Отличились Муса Гурбанлы, Алексей Кащук и Аббас Гусейнов.

В 19:00 по бакинскому времени начнется встреча с «Заглебье». Здесь примет участие основной состав чемпионов Азербайджана, которому уже через пять дней предстоит сыграть с «Айнтрахтом».

Напомним, матч с клубом из Франкфурта пройдет 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Победа в этой встрече практически гарантирует «Карабаху» выход в плей-офф.

Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 74
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах видео
13:30 3749
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:43 7733
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку видео
14:52 1243
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню? мнение эксперта
14:54 907
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал видео
14:28 1905
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
14:03 989
Интернет только после Новруза
Интернет только после Новруза
13:37 2096
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2075
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты; все еще актуально
02:47 7187
Британская пехота готовится воевать с Россией
Британская пехота готовится воевать с Россией
13:16 1369

