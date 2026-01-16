Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками

Сегодня в Анталье у футболистов «Карабаха» последние репетиции перед важнейшим и фактически решающим матчем в Лиге чемпионов против немецкого «Айнтрахта».
Изначально планировалось, что подопечные Гурбана Гурбанова сыграют один матч - против польского «Заглебье». Но затем появилась возможность провести две игры в один день. Так в числе соперников появился хорватский «Осиек». Встреча с хорватами, на которую Гурбанов выставил резервистов, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Карабаха». Проигрывая после первого тайма, во втором агдамцы забили три гола. Отличились Муса Гурбанлы, Алексей Кащук и Аббас Гусейнов.
В 19:00 по бакинскому времени начнется встреча с «Заглебье». Здесь примет участие основной состав чемпионов Азербайджана, которому уже через пять дней предстоит сыграть с «Айнтрахтом».
Напомним, матч с клубом из Франкфурта пройдет 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Победа в этой встрече практически гарантирует «Карабаху» выход в плей-офф.