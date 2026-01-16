Китай полностью отказался от российской электроэнергии

Китай полностью остановил импорт электроэнергии из России с начала 2026 года и не закупает даже предусмотренный контрактом минимальный объем — около 12 МВт, сообщили «Коммерсанту» знакомые с ситуацией источники.

По их словам, в текущем году экспорт электроэнергии в страну вряд ли возобновится, поскольку экспортная цена поставки с января превысила внутренние цены на электроэнергию в Китае. Это сделало дальнейшую закупку невыгодной для Пекина.

«Интер РАО» экспортировало в Китай излишки электроэнергии с Дальнего Востока. Контракт на поставку был заключен с китайской Государственной электросетевой корпорацией в 2012 году. Он действует до 2037 года. Предполагалось, что за весь период в Китай будет поставлено около 100 млрд кВт/ч, или около 4 млрд кВт/ч в год. Формула цены на электроэнергию, установленная контрактом, неизвестна.

Она может быть привязана к одноставочной цене (мощность плюс электроэнергия), складывающейся на Дальнем Востоке, а также должна учитывать тариф магистральных сетей на транспорт электроэнергии до трансграничной ЛЭП Амурская—Хэйхэ и маржу «Интер РАО». Далее китайские импортеры продают электроэнергию своим потребителям уже по розничной цене.

Цена на электроэнергию в Китае остается практически неизменной и составляет на данный момент около 350 юаней за 1 МВт/ч (около 3,9 тыс. руб. за 1 МВт/ч). При этом на Дальнем Востоке одноставочная цена на электроэнергию может составить по итогам января около 4,3 тыс. руб. за 1 МВт/ч, что на 42% больше, чем в начале прошлого года.

В «Интер РАО» заявили, что экспортный контракт с Китаем продолжает действовать и расторгать его Москва не собирается. «Китайская сторона, с которой мы находимся в постоянном взаимодействии, также не высказывает заинтересованность в расторжении контракта», — отметили в компании. Там также добавили, что в энергосистеме Дальнего Востока опережающими темпами растет электропотребление и ощущается дефицит генерации, что и привело к снижению экспортных возможностей.