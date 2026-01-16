Итальянские военные уйдут на Север

Итальянская армия развивает свой боевой потенциал в Арктике, что свидетельствует о растущем интересе южноевропейской страны к северному региону на фоне усиления геостратегической конкуренции. Об этом 16 января сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на новую арктическую стратегию правительства Италии.

«В документе отмечается, что итальянская армия развивает свой боевой потенциал в Арктике и субарктических регионах, а вооруженные силы Италии недавно создали руководящий комитет по Арктике, субарктическим регионам и Антарктике, что свидетельствует о растущем интересе к Крайнему Северу», — говорится в публикации.

По данным издания, Рим обязуется продолжать научные программы, поддерживать интересы национальных компаний и участвовать в дискуссиях, связанных с развитием Арктики. При этом, не беря на себя лидирующую роль, Италия ставит цель «поддерживать европейских игроков, ответственных за управление регионом».

Отмечается, что интерес Рима к Северу растет на фоне усиления геополитической конкуренции. Как рассказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, увеличение роста военного присутствия европейских стран — членов НАТО в Арктике способно убедить президента США Дональда Трампа в том, что альянс может защитить американские интересы на Севере, поэтому необходимость захватывать контроль над Гренландией отсутствует.

Накануне газета Bild сообщила, что первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию на фоне заявлений американского лидера о необходимости присоединения острова к Соединенным Штатам. По данным издания, военно-транспортный самолет Hercules датской армии приземлился в аэропорту столицы Гренландии Нуука, позднее в Гренландию также направились подразделения из Германии, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.