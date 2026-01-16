Нетаньяху не давит на Трампа по поводу Ирана

Израильские власти не требуют от США нанесения удара по Ирану и стремятся не оказывать давление на Белый дом по этому вопросу, сообщает портал Axios со ссылкой на американские источники.
«(Они сказали, что) мы будем следовать вашим указаниям, на нанесении удара мы не настаиваем», – заявил один из американских чиновников.
По информации Axios, Соединенные Штаты продолжают поддерживать тесный контакт с Израилем и активно консультируются по возможным действиям в отношении Ирана. При этом, как уточнили источники, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сознательно демонстрирует американскому президенту Дональду Трампу, что не оказывает давления и не настаивает на силовом варианте, несмотря на собственную позицию.
«Биби (Нетаньяху) не говорил Трампу не делать этого, но и не подталкивает его к такому шагу», – подчеркнул другой американский чиновник.
В то же время в израильском руководстве понимают, что при эскалации конфликта сама территория страны может оказаться под угрозой. Источники Axios отмечают, что на данный момент Израиль не полностью готов к отражению ударов извне.
Ранее The New York Times сообщила, что Нетаньяху в среду обратился к администрации США с просьбой отложить любые планы по удару по Ирану. По информации издания, аналогичные обращения направили Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет. Как отмечает NYT, израильские и арабские чиновники выражают обеспокоенность возможными ответными ударами Ирана по их территориям в случае начала военных действий.