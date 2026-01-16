Нетаньяху не давит на Трампа по поводу Ирана

«(Они сказали, что) мы будем следовать вашим указаниям, на нанесении удара мы не настаиваем», – заявил один из американских чиновников.

Израильские власти не требуют от США нанесения удара по Ирану и стремятся не оказывать давление на Белый дом по этому вопросу, сообщает портал Axios со ссылкой на американские источники.

По информации Axios, Соединенные Штаты продолжают поддерживать тесный контакт с Израилем и активно консультируются по возможным действиям в отношении Ирана. При этом, как уточнили источники, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сознательно демонстрирует американскому президенту Дональду Трампу, что не оказывает давления и не настаивает на силовом варианте, несмотря на собственную позицию.

«Биби (Нетаньяху) не говорил Трампу не делать этого, но и не подталкивает его к такому шагу», – подчеркнул другой американский чиновник.

В то же время в израильском руководстве понимают, что при эскалации конфликта сама территория страны может оказаться под угрозой. Источники Axios отмечают, что на данный момент Израиль не полностью готов к отражению ударов извне.

Ранее The New York Times сообщила, что Нетаньяху в среду обратился к администрации США с просьбой отложить любые планы по удару по Ирану. По информации издания, аналогичные обращения направили Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет. Как отмечает NYT, израильские и арабские чиновники выражают обеспокоенность возможными ответными ударами Ирана по их территориям в случае начала военных действий.