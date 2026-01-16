В Москве ждут людей Трампа

Москва заинтересована в очередном визите спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, даты их визита в Россию пока не определены.

14 января Bloomberg анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву. Источник агентства указал, что встреча американских делегатов с президентом Владимиром Путиным может состояться уже в этом месяце, но сроки могут сдвинуться из-за протестов в Иране.

Накануне Песков заявил, что контакты с Вашингтоном по этому вопросу продолжаются, «диалог идет» — Уиткофф и Кушнер смогут приехать в Москву, как только будут согласованы даты.