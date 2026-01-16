Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал

USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Ульвия Худиева
14:28 1915

13 января 2026 года состоялось онлайн-заседание Аудиовизуального совета Азербайджана. На заседании был рассмотрен факт нарушения закона «О медиа» в эфире телеканала ARB.

Так, 10 января в промежутке с 23:00 до 23:55 на телеканале транслировался сериал Səkkiz. В серии один из персонажей использовал выражения с ненормативной лексикой, при этом во время трансляции данные высказывания не были ограничены техническими средствами. Тем самым было допущено нарушение требований статьи 14.1.6 закона «О медиа», предусматривающей запрет на использование нецензурной (бранной) лексики и жестов.

С учетом изложенного члены Аудиовизуального совета приняли решение применить санкции в отношении телеканала ARB и приостановить 15 января его вещание на три часа.

Отметим, что кадры с ненормативной лексикой вызвали широкий общественный резонанс и волну возмущения.

