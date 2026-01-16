Деэскалация на Ближнем Востоке: Путин позвонил и Пезешкиану

Президент России Владимир Путин созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом после телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия стремится способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке.

«Эту помощь не только Ирану, но и всему региону, делу региональной стабильности и мира Россия оказывает и сейчас, в том числе благодаря президентской активности, которая направлена на то, чтобы способствовать деэскалации напряженности», – отметил Песков.

Он также указал, что Кремль оценивает ситуацию в исламской республике и на Ближнем Востоке как накаленную.

Ранее Путин обсудил с Нетаньяху Иран и обстановку в регионе.