Израильский военный вертолет сорвался с троса и рухнул

Военный вертолет Black Hawk, принадлежащий армии Израиля, рухнул на землю в районе Гуш-Эцион (вблизи Иерусалима) во время попытки его транспортировки, передают израильские СМИ.

По имеющимся данным, вертолет, который ранее совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности и нуждался в эвакуации, пытались вывезти с помощью транспортного вертолета «Ясур». Неисправную машину закрепили на внешнем подвесе с помощью специальных тросов и подняли в воздух. Однако в процессе транспортировки вертолет отсоединился от тросов, связывавших его с «Ясуром», и упал с высоты около 10 метров.

В момент падения вертолет был пуст, он рухнул на открытой местности, не причинив вреда людям или постройкам.

Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар распорядился о создании ведомственной следственной комиссии для расследования причин аварии.