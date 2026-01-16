USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Израильский военный вертолет сорвался с троса и рухнул

видео
14:36 872

Военный вертолет Black Hawk, принадлежащий армии Израиля, рухнул на землю в районе Гуш-Эцион (вблизи Иерусалима) во время попытки его транспортировки, передают израильские СМИ.

По имеющимся данным, вертолет, который ранее совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности и нуждался в эвакуации, пытались вывезти с помощью транспортного вертолета «Ясур». Неисправную машину закрепили на внешнем подвесе с помощью специальных тросов и подняли в воздух. Однако в процессе транспортировки вертолет отсоединился от тросов, связывавших его с «Ясуром», и упал с высоты около 10 метров.

В момент падения вертолет был пуст, он рухнул на открытой местности, не причинив вреда людям или постройкам.

Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар распорядился о создании ведомственной следственной комиссии для расследования причин аварии.

Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 98
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах видео
13:30 3767
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:43 7738
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку видео
14:52 1260
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню? мнение эксперта
14:54 918
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал видео
14:28 1920
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
14:03 999
Интернет только после Новруза
Интернет только после Новруза
13:37 2102
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2079
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты; все еще актуально
02:47 7190
Британская пехота готовится воевать с Россией
Британская пехота готовится воевать с Россией
13:16 1374

ЭТО ВАЖНО

Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 98
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах видео
13:30 3767
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:43 7738
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку видео
14:52 1260
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню? мнение эксперта
14:54 918
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал видео
14:28 1920
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
14:03 999
Интернет только после Новруза
Интернет только после Новруза
13:37 2102
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2079
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты; все еще актуально
02:47 7190
Британская пехота готовится воевать с Россией
Британская пехота готовится воевать с Россией
13:16 1374
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться