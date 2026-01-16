USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Компания PASHA Holding объявляет о создании PASHA Financial Holding

14:46 540

Начиная с 30 декабря 2025 года новая дочерняя компания компании PASHA Holding, PASHA Financial Holding, официально начала свою деятельность.

Основной целью PASHA Financial Holding является централизованное управление финансовыми компаниями, входящими в состав PASHA Holding, а также инвестиционным портфелем в сферах банковских услуг, страхования, финтеха и электронной коммерции. В настоящее время в структуру PASHA Financial Holding входят PASHA Bank Azerbaijan, PASHA Bank Georgia, PASHA Bank Türkiye, экосистема Bir (Kapital Bank, Competo и PashaPay), страховая компания PASHA Insurance, компания по страхованию жизни PASHA Life, а также PASHA Technology.

Комментируя новую организационную структуру, генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов отметил: «Создание PASHA Financial Holding позволит обеспечить более гибкое, сфокусированное и ориентированное на долгосрочную ценность управление нашими финансовыми и смежными активами. Этот шаг является важном этапом в стратегическом развитии холдинга».

Следует отметить, что Фарид Мамедов, ранее занимавший должности заместителя генерального директора PASHA Holding и генерального директора экосистемы Bir, назначен генеральным директором PASHA Financial Holding. «Ключевым приоритетом PASHA Financial Holding является укрепление синергии между финансовыми и технологическими бизнесами, а также повышение ценности для клиентов и операционной эффективности за счет внедрения инновационных решений», - отметил Фарид Мамедов. Одновременно с новой должностью Фарид Мамедов продолжит исполнять обязанности председателя Наблюдательного совета экосистемы Bir.

В рамках новой структуры PASHA Holding будет осуществлять деятельность по пяти субвертикалям: PASHA Financial Holding, охватывающая финансовый сектор (банковская деятельность, страхование, финтех, электронная коммерция и др.); PASHA Real Estate Group, включающая управление недвижимостью, гостиничным бизнесом и торговыми центрами; AgroDairy, охватывающая аграрный сектор; сеть супермаркетов Bravo; а также Ventures Group, объединяющая розничные услуги, ресторанный бизнес, туризм и индустрию развлечений.

Основанная в 2006 году, PASHA Holding является одной из крупнейших частных холдинговых компаний страны. Холдинг осуществляет деятельность в сферах финансов, недвижимости, сельского хозяйства, управления сетью супермаркетов, розничных услуг и индустрии развлечений, стремясь вносить вклад в повышение уровня жизни в странах своего присутствия.

Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 102
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах видео
13:30 3773
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:43 7738
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку видео
14:52 1267
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню? мнение эксперта
14:54 922
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал видео
14:28 1925
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
14:03 1001
Интернет только после Новруза
Интернет только после Новруза
13:37 2104
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2079
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты; все еще актуально
02:47 7190
Британская пехота готовится воевать с Россией
Британская пехота готовится воевать с Россией
13:16 1374

