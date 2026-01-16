Начальник Госслужбы принял граждан в Нефтчале

16 января начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов в административном здании Нефтчалинского районного отделения госслужбы принял граждан, зарегистрированных в городах Нефтчала, Сальян, Ширван и Гаджикабул, одноименных районах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед началом приема генерал-майор посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил цветы и с уважением почтил его светлую память.

На приеме были выслушаны обращения 17 граждан, в том числе трех участников войны. Граждане обращались по вопросам приема на действительную военную службу или трудоустройства на государственную службу, определения места будущей действительной военной службы их детей и т.д.

Во время приема начальник Госслужбы выслушал обращение каждого гражданина, дал соответствующие поручения по всестороннему изучению поднятых вопросов и их решению в короткие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений граждан была решена на месте, часть вопросов взята на контроль для расследования. Обращения, не входящие в компетенцию Госслужбы, были перенаправлены в соответствующие структуры.