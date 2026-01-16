Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?

Начиная с этого года в Азербайджане для плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), работающих в сфере общественного питания, вводятся налоговые послабления.

Как отметил в интервью haqqin.az председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди, с 1 января 2026 года сроком на три года заведения общепита будут перечислять в госбюджет только 50% НДС, полученного по безналичному обороту за оказанные услуги. По его словам, таким образом государство снижает налоговую нагрузку и одновременно стимулирует рестораны переходить на прозрачные безналичные расчеты.

«Платить становится легче, если ты работаешь прозрачно и принимаешь банковские карты. Вторым важным нововведением стало временное снижение ставки упрощенного налога для услуг населению по безналичному обороту — с 8% до 6% сроком на три года. При этом обязательным условием является проведение всех платежей исключительно через POS-терминалы, интегрированные с кассовой системой», — отметил Дюбенди.

Отвечая на вопрос о том, приведут ли эти меры к снижению цен в ресторанах, он подчеркнул, что автоматического удешевления ожидать не стоит. По его словам, цены в отрасли в первую очередь формируются под влиянием арендных ставок, уровня заработных плат, себестоимости продуктов, коммунальных расходов и общего уровня спроса.

«Реальные изменения проявятся прежде всего в росте стимулов принимать банковские карты, чаще пробивать чеки, легализовывать обороты и переходить на прозрачные схемы работы. Это в свою очередь усилит конкуренцию между ресторанами — за счет сервиса и качества, а не «серых» скидок. Для потребителей это означает более цивилизованный рынок с понятными чеками, большим объемом безналичных расчетов и меньшим давлением на рост цен», — считает он.

В целом, подчеркнул он, речь идет не о разовой льготе, а о стратегическом сигнале со стороны государства, которое рассматривает сферу общепита как полноценную и важную часть экономики, закладывая тем самым прочный фундамент для дальнейшего развития отрасли.