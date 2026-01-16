У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку

USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Прокуратура представила новые материалы обвинения в суде над обвиняемой в коррупции экс-премьером Украины Юлии Тимошенко, пишут украинские СМИ.

По словам прокурора, в декабре 2025 года состоялась встреча Тимошенко с одним из свидетелей, на которой обсуждались действия, связанные с парламентскими голосованиями. Обвинение утверждает, что в ходе этих контактов Тимошенко координировала поведение депутатов, рекомендуя им воздерживаться от голосования или не участвовать в нем, чтобы не обеспечить принятие определенных решений.

В ходе заседания были озвучены фрагменты разговоров, в которых Тимошенко, как заявило обвинение, обсуждала меры конспирации. Речь шла, в частности, о необходимости выносить мобильные телефоны, проводить встречи вне официальных помещений и использовать альтернативные мессенджеры.

Прокурор сообщил, что в рамках расследования были изъяты два мобильных телефона — iPhone 14 Pro Max и телефон Samsung. По версии следствия, на одном из устройств использовался зашифрованный мессенджер. Также было заявлено, что Тимошенко контактировала с абонентом под кодовым названием «2022».

Кроме того, обвинение сообщило об обнаружении в личных вещах Тимошенко документов с фамилиями депутатов и пометками, касающимися голосований. В зачитанной в суде переписке, по словам прокурора, обсуждались вопросы кадровых увольнений и блокирования назначений.

Сама Тимошенко заявила, что считает действия Национального антикоррупционного бюро политически мотивированными, и отвергла все предъявленные обвинения.

Судебное разбирательство продолжается.

14 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении главе фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Случилось это после того, как ее разоблачили на предложении взятки депутатам других фракций за «нужное» голосование по конкретным законопроектам.

Сама же Тимошенко назвала следственные действия антикоррупционных ведомств зачисткой политических конкурентов.

