USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Хулио Иглесиас все отрицает

15:09 618

Известный испанский певец Хулио Иглесиас назвал «абсолютно ложными» обвинения в сексуализированном насилии, которые выдвинули против него две бывшие сотрудницы.

«С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали в моем доме. Я отрицаю, что когда-либо применял насилие, принуждение или неуважение к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны и вызывают у меня огромную печаль, — говорится в комментарии 82-летнего певца в Instagram. — Я никогда не испытывал такого зла, но у меня все еще хватает сил рассказать людям всю правду и защитить свое достоинство от столь серьезного оскорбления».

14 января испанское издание elDiario и американская телекомпания Univision опубликовали расследования, в котором две женщины, работавшие в резиденциях Хулио Иглесиаса на Карибах и на Багамах, обвинили его в сексуализированном насилии. По словам обеих, они подверглись физическому и психологическому насилию со стороны певца в 2021 году. Прокуратура Национального суда Испании начала предварительное расследование по жалобам бывших сотрудниц Иглесиаса.

Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 110
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах видео
13:30 3781
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:43 7738
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку видео
14:52 1275
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню? мнение эксперта
14:54 930
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал видео
14:28 1931
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
14:03 1002
Интернет только после Новруза
Интернет только после Новруза
13:37 2107
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2081
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты; все еще актуально
02:47 7190
Британская пехота готовится воевать с Россией
Британская пехота готовится воевать с Россией
13:16 1376

ЭТО ВАЖНО

Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 110
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах видео
13:30 3781
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:43 7738
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку видео
14:52 1275
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню? мнение эксперта
14:54 930
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал видео
14:28 1931
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
14:03 1002
Интернет только после Новруза
Интернет только после Новруза
13:37 2107
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2081
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты; все еще актуально
02:47 7190
Британская пехота готовится воевать с Россией
Британская пехота готовится воевать с Россией
13:16 1376
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться