Фицо едет к Трампу

Словацкий премьер Роберт Фицо в субботу, 17 января, проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Офиса Фицо.

Встреча Фицо и Трампа имеет целью укрепление связей США и Словакии, говорится в заявлении.

Словацкий премьер планирует обсудить с главой Белого дома планы строительства новой атомной электростанции. Контракт на сумму 15 млрд евро может быть заключен с американской компанией Westinghouse уже в следующем году.

Словацкая делегация намерена подписать в пятницу в Вашингтоне межправительственное соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики с правительством США, что должно проложить путь для переговоров с Westinghouse.

Напомним, в декабре Фицо хвастался приглашением от Трампа посетить США.

Фицо ранее рассказал, что хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, кто заинтересован ладить со Словакией, в том числе и с Украиной, и с Россией.