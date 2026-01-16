USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Фицо едет к Трампу

15:15 256

Словацкий премьер Роберт Фицо в субботу, 17 января, проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Офиса Фицо.

Встреча Фицо и Трампа имеет целью укрепление связей США и Словакии, говорится в заявлении.

Словацкий премьер планирует обсудить с главой Белого дома планы строительства новой атомной электростанции. Контракт на сумму 15 млрд евро может быть заключен с американской компанией Westinghouse уже в следующем году.

Словацкая делегация намерена подписать в пятницу в Вашингтоне межправительственное соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики с правительством США, что должно проложить путь для переговоров с Westinghouse.

Напомним, в декабре Фицо хвастался приглашением от Трампа посетить США.

Фицо ранее рассказал, что хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, кто заинтересован ладить со Словакией, в том числе и с Украиной, и с Россией.

Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 111
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах видео
13:30 3782
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:43 7738
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку видео
14:52 1279
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню? мнение эксперта
14:54 930
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал видео
14:28 1933
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
14:03 1003
Интернет только после Новруза
Интернет только после Новруза
13:37 2109
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2082
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты; все еще актуально
02:47 7190
Британская пехота готовится воевать с Россией
Британская пехота готовится воевать с Россией
13:16 1377

