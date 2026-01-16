USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...

Отдел информации
15:18 808

Арестованные в России лидеры азербайджанской диаспоры один за другим лишаются своих коммерческих объектов — на фоне прошлогодней напряженности в отношениях между Москвой и Баку.

Как уже сообщалось, на этот раз вынесено судебное решение о сносе ресторана «Ярды Superbar», принадлежащего лидеру диаспоры по Воронежской области, известному бизнесмену Юсифу Халилову. Хотя объект работал много лет, местный суд теперь пришел к выводу, что он «был построен незаконно».

Предприниматель обязан снести здание за счет собственных средств и оплатить судебные издержки в размере около 125 тысяч рублей. Такой иск подала Воронежская мэрия. В нем говорится, что участок земли был выделен бизнесмену для строительства индивидуального жилого дома, однако тот незаконно построил на нем ресторан.

Халилов обязан снести здание за счет собственных средств и оплатить судебные издержки в размере около 125 тысяч рублей

Юсиф Халилов был задержан 1 июля 2025 года, но позже освобожден. В августе того же года бизнесмена задержали повторно — по подозрению в даче взятки, — но спустя некоторое время вновь отпустили. Тем не менее следствие в отношении него продолжается.

Халилов владеет в Воронеже многочисленными коммерческими объектами, включая Алексеевский рынок.

Региональная российская пресса пишет, что представитель бизнесмена Эльшан Алиев заявил о готовности выплатить в бюджет Воронежской мэрии 15 миллионов рублей в обмен на отказ от сноса ресторана «Ярды Superbar».

Согласно предложению, эти средства могли бы быть направлены на покупку квартир для муниципальных нужд или на реконструкцию каменного моста в Воронеже. Взамен мэрия должна отозвать иск о сносе ресторана.

Реконструкция каменного моста ради спасения ресторана

Представитель Халилова признал, что при строительстве ресторана были нарушены нормы законодательства и площадь объекта превышает указанную в документах, однако подчеркнул, что ресторан расположен на принадлежащем бизнесмену земельном участке и «никому не мешает».

«Это не взятка. Они делают нам добро, мы — им», — именно так Эльшан Алиев обосновал предложение о сделке.

В мэрии Воронежа заявили, что подобного предложения к ним не поступало, поэтому они не могут комментировать вопрос.

На днях в Екатеринбурге был снесен ресторан «Каспийский двор», принадлежащий бывшему лидеру азербайджанской диаспоры Шахину Шихлинскому

Напомним, на днях в Екатеринбурге был снесен ресторан «Каспийский двор», принадлежащий бывшему лидеру азербайджанской диаспоры, ныне находящемуся под арестом Шахину Шихлинскому. Ресторан «Баку плаза», также принадлежащий Шихлинскому, прекратил работу после ареста его владельца.

В ноябре прошлого года в пользу государства были конфискованы бизнес‑активы лидера азербайджанской диаспоры по Краснодарскому краю, крупного бизнесмена Шахлара Новрузова, также находящегося под арестом. Среди них — стратегически важный Туапсинский морской торговый порт.

Шахлар Новрузов был арестован 26 сентября 2025 года по обвинению в хищении имущества стоимостью около 1 миллиарда рублей с использованием поддельных документов. Новрузов считается одним из лидеров азербайджанской диаспоры и влиятельным бизнесменом на Кубани и имеет тесные связи с властями Краснодарского края.

Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 114
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах видео
13:30 3785
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:43 7738
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку видео
14:52 1283
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню? мнение эксперта
14:54 933
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал видео
14:28 1933
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
14:03 1003
Интернет только после Новруза
Интернет только после Новруза
13:37 2111
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2082
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты; все еще актуально
02:47 7192
Британская пехота готовится воевать с Россией
Британская пехота готовится воевать с Россией
13:16 1377

ЭТО ВАЖНО

Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 114
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах
Новые кадры массовых убийств в Иране: протестующих добивали в больницах видео
13:30 3785
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
03:43 7738
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку
У Тимошенко отняли iPhone и показали переписку видео
14:52 1283
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню?
Снижение налогов для ресторанов: приведет ли это к удешевлению меню? мнение эксперта
14:54 933
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал
Мат на азербайджанском телеканале: Аудиовизуальный совет отреагировал видео
14:28 1933
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
Генеральная репетиция перед Лигой чемпионов: «Карабах» обыграл хорватов и сыграет с поляками
14:03 1003
Интернет только после Новруза
Интернет только после Новруза
13:37 2111
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2082
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты; все еще актуально
02:47 7192
Британская пехота готовится воевать с Россией
Британская пехота готовится воевать с Россией
13:16 1377
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться