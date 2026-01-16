Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...

Арестованные в России лидеры азербайджанской диаспоры один за другим лишаются своих коммерческих объектов — на фоне прошлогодней напряженности в отношениях между Москвой и Баку. Как уже сообщалось, на этот раз вынесено судебное решение о сносе ресторана «Ярды Superbar», принадлежащего лидеру диаспоры по Воронежской области, известному бизнесмену Юсифу Халилову. Хотя объект работал много лет, местный суд теперь пришел к выводу, что он «был построен незаконно». Предприниматель обязан снести здание за счет собственных средств и оплатить судебные издержки в размере около 125 тысяч рублей. Такой иск подала Воронежская мэрия. В нем говорится, что участок земли был выделен бизнесмену для строительства индивидуального жилого дома, однако тот незаконно построил на нем ресторан.

Юсиф Халилов был задержан 1 июля 2025 года, но позже освобожден. В августе того же года бизнесмена задержали повторно — по подозрению в даче взятки, — но спустя некоторое время вновь отпустили. Тем не менее следствие в отношении него продолжается. Халилов владеет в Воронеже многочисленными коммерческими объектами, включая Алексеевский рынок. Региональная российская пресса пишет, что представитель бизнесмена Эльшан Алиев заявил о готовности выплатить в бюджет Воронежской мэрии 15 миллионов рублей в обмен на отказ от сноса ресторана «Ярды Superbar». Согласно предложению, эти средства могли бы быть направлены на покупку квартир для муниципальных нужд или на реконструкцию каменного моста в Воронеже. Взамен мэрия должна отозвать иск о сносе ресторана.

Представитель Халилова признал, что при строительстве ресторана были нарушены нормы законодательства и площадь объекта превышает указанную в документах, однако подчеркнул, что ресторан расположен на принадлежащем бизнесмену земельном участке и «никому не мешает». «Это не взятка. Они делают нам добро, мы — им», — именно так Эльшан Алиев обосновал предложение о сделке. В мэрии Воронежа заявили, что подобного предложения к ним не поступало, поэтому они не могут комментировать вопрос.