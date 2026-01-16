Израиль кует железо, пока горячо

USD 1.7000
Директор израильской разведслужбы «Моссад» Давид Барнеа в пятницу утром прибыл в США для консультаций по ситуации в Иране, сообщили израильский источник и еще один источник, знакомый с подготовкой встречи.

Визит Барнеа проходит на фоне продолжающихся консультаций между США и Израилем по поводу массовых протестов в Иране и возможных действий Вашингтона в ответ на жесткие меры иранских властей против демонстрантов.

Ожидается, что Барнеа проведет встречу в Майами со специальным представителем Белого дома Стивом Уиткоффом, который курирует прямой канал связи между США и Ираном. По данным источников, Уиткофф в ходе протестов поддерживал контакты с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Пока неясно, состоится ли в ближайшие дни встреча Барнеа с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго.

Поездка главы «Моссада» последовала за телефонным разговором между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, состоявшимся в среду и посвященным иранскому кризису. В ходе беседы Нетаньяху, по словам источников, попросил президента США воздержаться от немедленных военных действий, чтобы дать Израилю дополнительное время для подготовки к возможному иранскому ответу.

Израильские источники отмечают, что, помимо опасений по поводу ответных ударов Ирана, в Израиле считают текущий американский план, предусматривающий удары по структурам сил безопасности Ирана, недостаточным для серьезной дестабилизации режима. В то же время представители США заявляют, что военный вариант остается на повестке дня, если иранские власти возобновят убийства протестующих. Израильские чиновники, несмотря на задержку, не исключают, что американский удар может быть нанесен в ближайшие дни.

На фоне обсуждений США усиливают свое военное присутствие в регионе. По данным американских источников, Вооруженные силы США направляют дополнительные оборонительные и ударные средства на Ближний Восток на случай, если Трамп примет решение о нанесении удара. Авианосец Abraham Lincoln с ударной группой направляется в регион из Южно-Китайского моря. Также ожидается переброска дополнительных систем ПВО, истребителей и, возможно, подводных лодок.

Между тем, по информации источников, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе контактов с Уиткоффом предложил провести встречу и возобновить переговоры по ядерной программе. Израильское руководство опасается, что Тегеран может использовать переговорный процесс для выигрыша времени и снижения давления со стороны США. В то же время некоторые чиновники считают, что текущий кризис может вынудить иранские власти пойти на уступки, на которые они ранее не соглашались, в том числе по ядерной программе, ракетным разработкам и деятельности прокси-групп.

Сегодня в Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин обсудил по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана и текущую обстановку на Ближнем Востоке. После этого Путин созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, речь шла о «деэскалации ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке».

