США демонстративно проигнорировали европейцев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в этом году не посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Вместо него, по словам организаторов, делегацию США на встрече в феврале возглавит государственный секретарь США Марко Рубио.

Как пишет Der Spiegel, до сих пор в правительстве Германии предполагали, что Вэнс приедет в Мюнхен в феврале, и хотели использовать встречу для переговоров на высоком уровне. В последние годы США обычно представляли на конференции вице-президенты, которые выступали с основным докладом по вопросам международной безопасности.

Отмечается, что выступление Вэнса в прошлом году вызвало немалый ажиотаж. Вместо обсуждения угрозы со стороны России он предупредил европейских союзников о том, что свобода слова в их странах находится под угрозой.

«Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия и не Китай», а угроза «изнутри», — заявил Вэнс.

Во время его выступления ведущие политики, в том числе тогдашний лидер оппозиции Фридрих Мерц, неоднократно теряли самообладание. Мерц решительно отверг обвинения Вэнса и осудил попытку вмешательства США во внутреннюю политику Германии.

«Почему Вэнс не приедет в Мюнхен, до конца не ясно. Хотя вице-президент США будет в Европе незадолго до конференции, также обсуждается его визит в Рим. Однако, возможно, ему придется вернуться в США, поскольку президент США Дональд Трамп планирует зарубежную поездку. В таком случае вице-президент должен будет выполнить свои официальные обязанности и остаться на территории США», — отмечает издание.

Вэнс также раскритиковал предоставление Украине помощи со стороны США. В частности, он отметил, что Соединенные Штаты скорее будут помогать пожилым американцам, чем оказывать финансовую поддержку Украине.

«Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в частности, отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что верим в то, что нужно уважать своих родителей, а не отправлять все их деньги в Украину», — сказал вице-президент США.