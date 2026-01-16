USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

США демонстративно проигнорировали европейцев

15:50 1713

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в этом году не посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Вместо него, по словам организаторов, делегацию США на встрече в феврале возглавит государственный секретарь США Марко Рубио.

Как пишет Der Spiegel, до сих пор в правительстве Германии предполагали, что Вэнс приедет в Мюнхен в феврале, и хотели использовать встречу для переговоров на высоком уровне. В последние годы США обычно представляли на конференции вице-президенты, которые выступали с основным докладом по вопросам международной безопасности.

Отмечается, что выступление Вэнса в прошлом году вызвало немалый ажиотаж. Вместо обсуждения угрозы со стороны России он предупредил европейских союзников о том, что свобода слова в их странах находится под угрозой.

«Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия и не Китай», а угроза «изнутри», — заявил Вэнс.

Во время его выступления ведущие политики, в том числе тогдашний лидер оппозиции Фридрих Мерц, неоднократно теряли самообладание. Мерц решительно отверг обвинения Вэнса и осудил попытку вмешательства США во внутреннюю политику Германии.

«Почему Вэнс не приедет в Мюнхен, до конца не ясно. Хотя вице-президент США будет в Европе незадолго до конференции, также обсуждается его визит в Рим. Однако, возможно, ему придется вернуться в США, поскольку президент США Дональд Трамп планирует зарубежную поездку. В таком случае вице-президент должен будет выполнить свои официальные обязанности и остаться на территории США», — отмечает издание.

Вэнс также раскритиковал предоставление Украине помощи со стороны США. В частности, он отметил, что Соединенные Штаты скорее будут помогать пожилым американцам, чем оказывать финансовую поддержку Украине.

«Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в частности, отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что верим в то, что нужно уважать своих родителей, а не отправлять все их деньги в Украину», — сказал вице-президент США.

Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2704
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поиске гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поиске гарантий
18:19 154
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 625
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону обновлено 18:07
18:07 713
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
17:36 1131
Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 2534
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:33 2959
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
17:14 2253
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
16:58 1861
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев?
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев? мнение эксперта
16:34 1870
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
15:18 3970

