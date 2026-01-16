USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Сын экс-главы Евлаха устроил стрельбу: его задержали

Инара Рафикгызы
15:53 2889

Сын бывшего главы Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедова ранил из огнестрельного оружия своего знакомого.

По информации, полученной haqqin.az, инцидент произошел в Евлахском районе. 39-летний Заур Самедов выстрелил из дробовика в ногу 46-летнего знакомого, ранив его. Самедов был задержан сотрудниками полиции.

В Евлахском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, ведется расследование.

В Евлахской районной центральной больнице сообщили haqqin.az, что сегодня около 11:40 в отделение скорой медицинской помощи был госпитализирован мужчина (1980 г.р.).

«Пациенту с диагнозом огнестрельное ранение нижней трети правого бедра была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время лечение продолжается в профильном отделении, состояние пациента оценивается как стабильное», - сообщили в больнице.

Напомним, экс-глава ИВ Евлахского района Годжа Самедов был арестован Службой государственной безопасности (СГБ) в 2019 году.

После ареста Самедова, обвиненного во взяточничестве и злоупотреблении служебными полномочиями, были конфискованы принадлежавшие ему и его родственникам дома и квартиры, земельные участки и торговые объекты. Самедов был приговорен к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы. Он был условно-досрочно освобожден от оставшейся части срока в связи с состоянием здоровья, вскоре скончался.

