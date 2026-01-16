Минздрав на страже здоровья жителей Физули

Министерство здравоохранения Азербайджана продолжает мероприятия по продвижению здорового образа жизни среди местного населения и проведению выездных медицинских акций в освобожденных от оккупации территориях в рамках программы «Великое возвращение».
Очередная акция состоялась 16 января, сообщили в Минздраве. Специалисты Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения (НИИ АГ) — акушер-гинекологи, неонатологи и медицинские сестры провели в Физулинском районе комплексные медицинские обследования для женщин, а также информационно-просветительскую кампанию.
Основная цель выездных медицинских акций, проводимых Министерством здравоохранения в рамках программы «Великое возвращение», - это повышение доступности медицинских услуг для населения, охрана здоровья матери и ребенка, оценка состояния здоровья новорожденных, обеспечение репродуктивного здоровья подростков, усиление профилактических мер в этом направлении и повышение уровня медицинских знаний населения.
В рамках акции врачи института наряду с медицинскими обследованиями провели осмотр новорожденных, дали консультации матерям и подросткам-девушкам.
Неонатологи осуществили медицинский осмотр новорожденных, оценили показатели их здоровья. В то же время для матерей были организованы занятия по важности неонатального скрининга, правильному уходу за новорожденными, кормлению и первичному уходу.
В мероприятии приняли участие около 140 девушек и их родителей.
Акушер-гинекологи провели гинекологические обследования среди девушек-подростков, дали индивидуальные консультации. Во время консультаций были даны разъяснения по темам репродуктивного здоровья, физиологических изменений, ранней профилактики гинекологических проблем и здорового образа жизни.
Министерство здравоохранения планирует и в дальнейшем проводить на постоянной основе просветительские мероприятия и акции по медицинским обследованиям в других освобожденных от оккупации территориях в целях продвижения здорового образа жизни.