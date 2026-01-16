USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

В Азербайджане могут повысить еще один налог

16:10 2250

В Азербайджане обсуждается возможность увеличения налога на имущество для нежилых помещений.

С соответствующим предложением выступил председатель Национальной ассоциации городских муниципалитетов Азербайджана Тамраз Тагиев на заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

По его словам, реализация данной инициативы не окажет существенного влияния на отдельных владельцев недвижимости, но при этом может обеспечить значительный дополнительный доход муниципальным бюджетам.

В качестве примера он привел ситуацию в Наримановском районе, где владелец нежилого объекта площадью около 1000 квадратных метров получает порядка 25 тысяч манатов в месяц от сдачи помещения в аренду, тогда как в бюджет муниципалитета ежегодно поступает лишь около 500 манатов налога на имущество.

По мнению Тагиева, повышение налога на нежилые помещения позволило бы сбалансировать эту диспропорцию и стало бы дополнительной финансовой поддержкой для муниципалитетов, усилив их экономические возможности на местном уровне.

