В госслужбе МЧС обсудили итоги 2025 года

В Государственной службе надзора за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям состоялось учебно-методическое совещание на тему «Анализ проделанной в 2025 году работы и предстоящие задачи». В совещании приняли участие руководство и должностные лица службы, сообщили в пресс-службе МЧС.

Выступая на мероприятии, начальник Госслужбы генерал-майор Руфат Фарадов подробно рассказал о мерах, принятых для обеспечения безопасной эксплуатации малых судов во внутренних водах и территориальных водах Азербайджанской Республики в 2025 году, предотвращения случаев утоплений, а также о предстоящих задачах. Затем руководители структурных подразделений представили доклады по соответствующим направлениям.

В заключение начальник Госслужбы дал инструкции по обеспечению безопасности людей на воде, безопасной эксплуатации малых судов и более эффективной организации поисково-спасательных работ в этом году.