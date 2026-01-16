USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Послание от Трампа

16:30 1163

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф встретился в Каракасе с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, сообщает The New York Times (NYT).

Встреча прошла 15 января. По информации издания, глава ЦРУ подтвердил, что власти США считают правительство Родригес «наилучшим вариантом для стабильности в Венесуэле в краткосрочной перспективе».

Неназванный американский чиновник заявил NYT, что Рэтклифф провел встречу по указанию президента США Дональда Трампа, «чтобы передать послание о том, что Штаты рассчитывают на улучшение рабочих отношений» с Венесуэлой. На встрече обсудили сотрудничество в области разведки, экономическую стабильность, а также необходимость принять меры, чтобы Венесуэла «больше не была убежищем для противников Америки, особенно наркоторговцев».

3 января спецназ США похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в «наркотерроризме». Супруги вину не признают. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента.

Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2708
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 163
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 628
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону обновлено 18:07
18:07 715
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
17:36 1138
Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 2539
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:33 2962
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
17:14 2262
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
16:58 1866
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев?
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев? мнение эксперта
16:34 1878
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
15:18 3974

ЭТО ВАЖНО

Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2708
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 163
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 628
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону обновлено 18:07
18:07 715
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
17:36 1138
Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 2539
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:33 2962
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
17:14 2262
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
16:58 1866
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев?
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев? мнение эксперта
16:34 1878
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
15:18 3974
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться