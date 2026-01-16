USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев?

Кямаля Алиева
16:34 1878

В последнее время на местных рынках все чаще можно встретить картофель необычно крупного размера. Как выясняется, значительная часть такой продукции не предназначена для употребления в пищу и относится к так называемым техническим и кормовым сортам. Об этом в интервью haqqin.az заявил эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамли.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамли

По его словам, в Азербайджане уже длительное время технические сорта картофеля реализуются под видом продовольственного продукта, хотя на самом деле они предназначены для промышленного использования или посадки. «В подобных случаях контролирующие органы обязаны проводить лабораторные проверки и анализировать состав продукции. Технические и кормовые сорта в основном используются для производства крахмала или в качестве корма для животных. Условия их хранения также существенно отличаются от продовольственного товара. При их выращивании применяется большее количество минеральных удобрений с целью увеличения размеров клубней. В результате в их составе могут присутствовать вещества, вредные для организма человека. Кроме того, такой картофель нередко дольше остается на полях, из-за чего в нем накапливается повышенное количество соланина», — отметил Магеррамли.

По словам эксперта, употребление такого картофеля в пищу недопустимо, поскольку он может вызвать отравление. Магеррамли подчеркнул, что технические и кормовые сорта можно распознать по чрезмерно крупному размеру клубней, малому количеству «глазков» и зеленоватому оттенку кожуры, что свидетельствует о повышенном содержании соланина.

«Уже один только внешний вид должен вызывать подозрения, однако решающим фактором остается профессиональная оценка и лабораторный анализ», — добавил эксперт.

