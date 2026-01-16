Топ-менеджера «Росатома» обвиняют в «финансировании ВСУ»

Директор по капитальному строительству «Атомстройэкспорта» (АО АСЭ, компания «Росатома») Михаил Щербак задержан по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил близкий к силовикам телеграм-канал.

В пресс-службе «Росатома» подтвердили ТАСС, что Щербака подозревают в финансировании ВСУ.

Компетентные органы проводят следственные действия в отношении сотрудника «Атомстройэкспорта» (АСЭ) Михаила Щербака, им оказывается необходимое содействие, заявили РБК в госкорпорации «Росатом».

До 2007 года Михаил Щербак был заместителем главы администрации закрытого города Сарова (Нижегородская область) по архитектуре и градостроительству. Затем он стал работать в нижегородском «Атомэнергопроекте», где, как отмечает «Интерфакс», в круг его обязанностей входила организация строительства атомных электростанций.

«Атомстройэкспорт» (АО АСЭ) — это управляющая компания, головной инжиниринговый дивизион российской госкорпорации «Росатом», специализирующаяся на проектировании, строительстве «под ключ» и модернизации атомных электростанций (АЭС) и других ядерных объектов в России и за рубежом. Компания объединяет ведущие проектные и строительные организации атомной отрасли и отвечает за реализацию крупных международных проектов, включая сооружение АЭС в таких странах, как Турция, Египет, Индия, Бангладеш и других.