В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Топ-менеджера «Росатома» обвиняют в «финансировании ВСУ»

16:41 1131

Директор по капитальному строительству «Атомстройэкспорта» (АО АСЭ, компания «Росатома») Михаил Щербак задержан по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил близкий к силовикам телеграм-канал.

В пресс-службе «Росатома» подтвердили ТАСС, что Щербака подозревают в финансировании ВСУ.

Компетентные органы проводят следственные действия в отношении сотрудника «Атомстройэкспорта» (АСЭ) Михаила Щербака, им оказывается необходимое содействие, заявили РБК в госкорпорации «Росатом». 

До 2007 года Михаил Щербак был заместителем главы администрации закрытого города Сарова (Нижегородская область) по архитектуре и градостроительству. Затем он стал работать в нижегородском «Атомэнергопроекте», где, как отмечает «Интерфакс», в круг его обязанностей входила организация строительства атомных электростанций.

«Атомстройэкспорт» (АО АСЭ) — это управляющая компания, головной инжиниринговый дивизион российской госкорпорации «Росатом», специализирующаяся на проектировании, строительстве «под ключ» и модернизации атомных электростанций (АЭС) и других ядерных объектов в России и за рубежом. Компания объединяет ведущие проектные и строительные организации атомной отрасли и отвечает за реализацию крупных международных проектов, включая сооружение АЭС в таких странах, как Турция, Египет, Индия, Бангладеш и других.

Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2708
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 168
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 631
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону обновлено 18:07
18:07 716
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
17:36 1141
Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 2539
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:33 2965
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
17:14 2264
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
16:58 1869
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев?
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев? мнение эксперта
16:34 1879
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
15:18 3975

