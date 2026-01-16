Зеленский: Украина и США не всегда на одной волне

Украина «очень хорошо поработала» с США с точки зрения мирных переговоров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с президентом Чехии Петром Павелом, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о том, что якобы Украина задерживает процесс переговоров, сообщают украинские СМИ.

«Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Это понятно, я защищаю интересы нашего государства. И ультиматумы, на мой взгляд, - неработающая модель в демократических отношениях», - сказал Зеленский.

В то же время президент добавил, что украинская делегация отправилась в США на переговоры. По словам Зеленского, сейчас продолжается работа над двумя документами.

«Дорабатывать некоторые материалы, касающиеся гарантий безопасности и Prosperity Package («Пакета процветания»). Если все будет доработано, если будет согласование с американской стороны. Потому что я считаю, что с нашей стороны мы закончили. Тогда возможно будет подписание во время Давоса», - добавил Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью для Reuters утверждал, что президент России Владимир Путин «готов к заключению соглашения». При этом, по мнению президента США, именно Зеленский мешает прекращению войны.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что именно Россия отклонила мирный план США. Как отметил польский премьер, единственным ответом России стали дальнейшие ракетные атаки на украинские города.