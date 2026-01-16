USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Зеленский: Украина и США не всегда на одной волне

16:57 650

Украина «очень хорошо поработала» с США с точки зрения мирных переговоров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с президентом Чехии Петром Павелом, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о том, что якобы Украина задерживает процесс переговоров, сообщают украинские СМИ.

«Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Это понятно, я защищаю интересы нашего государства. И ультиматумы, на мой взгляд, - неработающая модель в демократических отношениях», - сказал Зеленский.

В то же время президент добавил, что украинская делегация отправилась в США на переговоры. По словам Зеленского, сейчас продолжается работа над двумя документами.

«Дорабатывать некоторые материалы, касающиеся гарантий безопасности и Prosperity Package («Пакета процветания»). Если все будет доработано, если будет согласование с американской стороны. Потому что я считаю, что с нашей стороны мы закончили. Тогда возможно будет подписание во время Давоса», - добавил Зеленский. 

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью для Reuters утверждал, что президент России Владимир Путин «готов к заключению соглашения». При этом, по мнению президента США, именно Зеленский мешает прекращению войны.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что именно Россия отклонила мирный план США. Как отметил польский премьер, единственным ответом России стали дальнейшие ракетные атаки на украинские города.

Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2710
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 169
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 632
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону обновлено 18:07
18:07 717
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
17:36 1144
Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 2541
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:33 2965
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
17:14 2266
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
16:58 1870
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев?
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев? мнение эксперта
16:34 1882
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
15:18 3977

ЭТО ВАЖНО

Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2710
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 169
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 632
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону обновлено 18:07
18:07 717
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
17:36 1144
Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 2541
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:33 2965
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
17:14 2266
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
16:58 1870
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев?
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев? мнение эксперта
16:34 1882
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
15:18 3977
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться