Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что каждый пакет помощи с ракетами для систем ПВО у США и Европы ему приходится буквально «выбивать».

«Так иногда хочется говорить откровенно, но не дает возможность и ситуация. Вот, например, до сегодняшнего утра у нас были несколько систем без ракет. На сегодня, я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты», — рассказал Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Чехии, который сегодня приехал в Украину, передает журналист «Униан», который присутствовал на встрече президентов.

Украинский лидер отвечал на вопрос об ожиданиях от «Энергетического Рамштайн», о котором говорила премьер Юлия Свириденко.

«Для чего нужен энергетический «Рамштайн»? Если я каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы и Америки. Нельзя здесь только обвинять Америку, потому что мы говорим обо всех других системах, которые защищают нашу энергетику в нашем государстве. Вопрос же не только в системах Patriot, которых никогда не будет хватать. В Украине очень много разных систем, завезенных за время войны. Разных систем. На это нужны постоянные пакеты ракет», — рассказал Зеленский и заявил, что 16 января Украина получила «серьезный пакет».

По словам президента Украины, получить ракеты для ПВО было нелегко.

«Это дается такими силами! Кровью, жизнью людей и тому подобное. Выбивать пакеты! Когда ты понимаешь, сколько на складах у какой страны... сколько всего этого есть! Что оно лежит! Но есть внутреннее законодательство, безусловно, которое ограничивает выдавать... Какие законы, если честно, если у нас идет война? Нам это очень нужно. А в некоторых странах, слава Богу, там нет войны. И ты выбиваешь все эти ракеты для разной ПВО: малого, среднего и так далее... ты это просто выбиваешь силой», — эмоционально отреагировал Зеленский.

