USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля

Инара Рафикгызы
17:36 1155

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) против Нармины Шабановой, Эльвина Ахмедова и Наиба Исмиева, обвиняемых в подготовке покушения на религиозного деятеля.

Как сообщает haqqin.az, прокурор зачитал обвинительное заключение на процессе под председательством судьи Вугара Сеидова. Согласно обвинению, Нармина Шабанова вступила в преступные отношения с иностранными гражданами и согласилась отправлять им фотографии и видеозаписи главы иностранной религиозной общины за вознаграждение в 50 000 манатов.

Затем эти иностранные граждане спланировали покушение на убийство религиозного деятеля, в преступный сговор через Шабанову был вовлечен и Наиб Исмиев. Обвиняемые сняли на видео место, где должно было быть организовано убийство и куда потом они собирались скрыться.

Эльвин Ахмедов забрал взрывное устройство из места, которое было заранее оговорено с организаторами покушения, привез его в свой дом в поселке Масазыр. Взамен он получил 500 манатов. После этого спрятал устройство в нежилом помещении.

Запланированные злоумышленниками действия были предотвращены Службой государственной безопасности. Судебное разбирательство продолжится 26 февраля.

Следует отметить, что обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Нармина Шабанова и Наиб Исмиев обвиняются по статьям 28 (подготовка к преступлению), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), Эльвин Ахмедов — по статье 228.2.1 (незаконное ношение, перевозка, пересылка, приобретение, хранение, ношение, передача или продажа оружия, комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в составе организованной преступной группы) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2711
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 173
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 636
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону обновлено 18:07
18:07 721
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
17:36 1156
Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 2547
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:33 2966
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
17:14 2272
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
16:58 1875
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев?
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев? мнение эксперта
16:34 1884
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
15:18 3979

ЭТО ВАЖНО

Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 2711
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 173
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 636
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону обновлено 18:07
18:07 721
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
17:36 1156
Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 2547
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:33 2966
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
Ильхам Алиев сменил руководство Каспара
17:14 2272
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
16:58 1875
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев?
Технический картофель попадает на стол азербайджанцев? мнение эксперта
16:34 1884
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
Раскулачивание азербайджанской диаспоры продолжается...
15:18 3979
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться