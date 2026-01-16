СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) против Нармины Шабановой, Эльвина Ахмедова и Наиба Исмиева, обвиняемых в подготовке покушения на религиозного деятеля.

Как сообщает haqqin.az, прокурор зачитал обвинительное заключение на процессе под председательством судьи Вугара Сеидова. Согласно обвинению, Нармина Шабанова вступила в преступные отношения с иностранными гражданами и согласилась отправлять им фотографии и видеозаписи главы иностранной религиозной общины за вознаграждение в 50 000 манатов.

Затем эти иностранные граждане спланировали покушение на убийство религиозного деятеля, в преступный сговор через Шабанову был вовлечен и Наиб Исмиев. Обвиняемые сняли на видео место, где должно было быть организовано убийство и куда потом они собирались скрыться.

Эльвин Ахмедов забрал взрывное устройство из места, которое было заранее оговорено с организаторами покушения, привез его в свой дом в поселке Масазыр. Взамен он получил 500 манатов. После этого спрятал устройство в нежилом помещении.

Запланированные злоумышленниками действия были предотвращены Службой государственной безопасности. Судебное разбирательство продолжится 26 февраля.

Следует отметить, что обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Нармина Шабанова и Наиб Исмиев обвиняются по статьям 28 (подготовка к преступлению), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), Эльвин Ахмедов — по статье 228.2.1 (незаконное ношение, перевозка, пересылка, приобретение, хранение, ношение, передача или продажа оружия, комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в составе организованной преступной группы) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.