«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону

Командование также обратилось с призывом «проявить инициативу и выйти из состава «СДС», указав, что присутствие боевиков «Рабочей партии Курдистана» (признана террористической организацией в Турции), а также остатков сторонников прежних властей страны создает угрозы для безопасности Сирии.

«Всем сирийцам в составе «СДС» – курдам и арабам – мы объявляем об открытии двери для дезертирства и выхода из этой организации путем обращения на ближайший пост Сирийской арабской армии», – говорится в тексте.

*** 17:37 Сирийские правительственные войска готовятся к возможному наступлению на города на севере и востоке страны, находящиеся под контролем курдских формирований. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, цель этих действий — оказать давление на курдские власти, добивающиеся автономии, и заставить их пойти на уступки в зашедших в тупик переговорах с Дамаском.

Угроза возобновления боевых действий подчеркивает углубляющийся конфликт между правительством президента Ахмеда аш-Шараа, заявляющего о намерении воссоединить страну под единым управлением после 14 лет гражданской войны, и курдскими региональными структурами, настороженно относящимися к исламистски ориентированной администрации.

Соединенные Штаты, которые стремятся поддержать стабильность в Сирии и предотвратить возможное возрождение боевиков «Исламского государства», призвали стороны избежать эскалации и вернуться к переговорам. Об этом сообщили сирийский чиновник и источник, знакомый с дипломатическими контактами.

В течение нескольких месяцев в прошлом году стороны вели переговоры об интеграции курдских военных и гражданских структур в государственные институты Сирии к концу 2025 года, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию. Однако после истечения установленного срока существенного прогресса достигнуто не было.

На прошлой неделе в северном городе Алеппо произошли столкновения, которые завершились отходом курдских бойцов. По словам источников — среди них сирийские чиновники, курдские представители и иностранные дипломаты, — теперь существует риск более масштабного конфликта.

По данным Reuters, в потенциальной операции могут участвовать до пяти дивизий сирийской армии. Наступление может быть направлено на курдские города в провинции Алеппо и в восточной пустынной провинции Дейр-эз-Зор. В случае, если давление не приведет к возобновлению переговоров, военное командование рассматривает возможность полномасштабной кампании, которая может привести к утрате курдами полуавтономной зоны, находившейся под их управлением более десяти лет.

В среду и четверг сирийские войска были переброшены в город Дейр-Хафер и близлежащие населенные пункты к западу от реки Евфрат, которые контролируются Сирийскими демократическими силами (SDF), — основной курдской военной структурой и давним партнером США в борьбе с «Исламским государством».

Сирийская армия потребовала от сил SDF отойти на восточный берег Евфрата и объявила об открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей на территории, контролируемые правительством. Некоторые жители сообщили Reuters, что были вынуждены покидать район пешком через сельскохозяйственные угодья, так как основная дорога была перекрыта. SDF отвергли обвинения в блокировании эвакуации гражданских лиц.

Одновременно сирийские войска были направлены и на другие позиции в провинции Дейр-эз-Зор, где курдские силы контролируют ключевые нефтяные месторождения, которые Дамаск считает объектами центрального государственного значения.

Курдская администрация осудила наращивание войск. Представитель курдских властей в Дамаске Абдель Карим Омар заявил, что они выступают против любого военного столкновения из-за высоких рисков, и добавил, что при содействии иностранных посредников предпринимаются попытки возобновить переговорный процесс.