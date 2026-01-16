Президент Чехии предупредил: Украина должна пойти на уступки

Для установления мира Украина будет вынуждена согласиться на непростые и болезненные уступки, заявил президент Чехии Петр Павел во время визита в Киев, передает УНИАН.

«Я считаю, что Украина сделала очень много для того, чтобы предложенное решение было приемлемым. Я считаю, что там [в предложениях о прекращении войны] есть несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», — цитирует издание заявление чешского президента на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский выступает против территориальных и других принципиальных уступок, которые предусматривает американский план прекращения войны в Украине.