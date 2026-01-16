Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией

Работы на пограничном переходе Алиджан на границе Турции с Арменией завершены на 90%. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Ведутся работы на пограничном переходе Алиджан в Каракоюнлуском районе Ыгдыра и на пограничном переходе Маргара в Армавирской области Армении.
На пограничном переходе Алиджан строятся здания для таможенного и других процедур. Кроме того, были установлены рекламные щиты и объявления, призывающие прибывающих в Турцию из Армении посетить Ыгдыр и окрестности.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выражал надежду, что Анкара «примет долгожданное политическое решение об открытии границы с Арменией и установлении дипломатических отношений».