В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий

18:19

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация направляется в США, где в ближайшие дни запланированы встречи с представителями американского лидера Дональда Трампа. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Петром Павелом.

Зеленский сообщил, что украинская сторона ведет активную работу с представителями Трампа. «В эти дни будут запланированы встречи наших украинских представителей в Соединенных Штатах», – добавил он.

Украинский лидер уточнил, что делегация страны в настоящее время направляется в Соединенные Штаты.

Он выразил надежду, что по итогам предстоящих контактов «будет больше ясности - как в отношении тех документов, которые уже фактически подготовлены с американской стороной, так и в отношении ответа России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила и происходит».

Кроме того, Зеленский указал на необходимость доработки ряда материалов, связанных с гарантиями безопасности и пакетом по восстановлению. Он также не исключил по завершении этой работы подписание соглашения на следующей неделе в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Вопрос же не в том, чтобы срочно подписать сегодня. Важно, чтобы там были все аспекты, которые мы проговаривали с партнерами, чтобы Украина была не «голая и босая» после войны, чтобы у нас была реальная финансовая поддержка. Над этим и работаем», – добавил глава украинского государства.

Зеленский также написал в Telegram-канале, что в состав украинской делегации входят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

