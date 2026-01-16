USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Сменил имя и исчез: организатор убийства Карлова скрывается в Канаде

18:51

Джемал Караата, один из организаторов убийства в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова, сменил имя на Салих Ада и в настоящее время скрывается в Канаде. Об этом сообщили турецкие телеканалы Hurriyet и CNN Turk.

По информации телеканалов, Джемал Караата связан с движением FETÖ, которое в Турции признано террористической организацией. CNN Turk характеризует его как «одну из ключевых фигур в подпольной структуре» и отмечает, что он использовал псевдонимы Садык и Явуз.

Источник Hurriyet утверждает, что в настоящее время Салих Ада работает психотерапевтом в компании Qualia Counselling Services, специализируясь на лечении тревожных расстройств, депрессии и проблем с управлением гневом. CNN Turk указывает, что смена имени была связана со страхом «быть похищенным Россией», из-за чего он, как сообщается, периодически поддерживает контакты с канадскими силовыми структурами.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». В дипломата выстрелил из пистолета бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован на месте сотрудниками службы безопасности. По делу об убийстве Карлова в 2021 году к пожизненному лишению свободы были приговорены пять человек, еще восемь получили сроки от 5 до 15 лет. В 2023 году сообщалось о задержании нового фигуранта этого дела.

Напомним, движение FETÖ после организации попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года признано террористической организацией в странах Персидского залива, Пакистане и в самой Турции. 20 октября 2024 года руководитель организации Фетхуллах Гюлен скончался в больнице в США.

