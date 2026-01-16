Закрытые двери Давоса: Россию снова не зовут

Российская сторона не получала приглашений для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом сообщили в посольстве России в Берне.
В диппредставительстве напомнили, что с 2022 года организаторы форума в Давосе не направляют приглашения ни российским бизнесменам, ни официальным представителям РФ. Участие в мероприятии также закрыто для российских СМИ, которые с того же времени не получают аккредитации для его освещения.
«Посольство Российской Федерации в Швейцарии также не получало от ВЭФ официальных приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2026 году», – отметили в диппредставительстве.
56-я сессия Всемирного экономического форума состоится в Давосе с 19 по 23 января. В ходе мероприятия представители мировой политической и деловой элиты намерены обсудить актуальные вопросы экономики и международной безопасности.
Ожидается, что в форуме примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Самой многочисленной станет американская делегация, которую возглавит президент Дональд Трамп.