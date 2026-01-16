Закрытые двери Давоса: Россию снова не зовут

Российская сторона не получала приглашений для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом сообщили в посольстве России в Берне.

В диппредставительстве напомнили, что с 2022 года организаторы форума в Давосе не направляют приглашения ни российским бизнесменам, ни официальным представителям РФ. Участие в мероприятии также закрыто для российских СМИ, которые с того же времени не получают аккредитации для его освещения.