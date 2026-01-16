USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Закрытые двери Давоса: Россию снова не зовут

18:58 899

Российская сторона не получала приглашений для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом сообщили в посольстве России в Берне.

В диппредставительстве напомнили, что с 2022 года организаторы форума в Давосе не направляют приглашения ни российским бизнесменам, ни официальным представителям РФ. Участие в мероприятии также закрыто для российских СМИ, которые с того же времени не получают аккредитации для его освещения.

«Посольство Российской Федерации в Швейцарии также не получало от ВЭФ официальных приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2026 году», – отметили в диппредставительстве.

56-я сессия Всемирного экономического форума состоится в Давосе с 19 по 23 января. В ходе мероприятия представители мировой политической и деловой элиты намерены обсудить актуальные вопросы экономики и международной безопасности.

Ожидается, что в форуме примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Самой многочисленной станет американская делегация, которую возглавит президент Дональд Трамп.

«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
20:49 159
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
20:07 786
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 3471
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 1375
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 2057
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону обновлено 18:07
18:07 1358
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
17:36 3006
Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 3288
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:33 3490
Новый человек у руля Каспийского пароходства: кто он?
Новый человек у руля Каспийского пароходства: кто он? обновлено 18:39
18:39 5294
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
16:58 3138

ЭТО ВАЖНО

«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
20:49 159
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
20:07 786
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 3471
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 1375
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 2057
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону обновлено 18:07
18:07 1358
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
17:36 3006
Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 3288
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:33 3490
Новый человек у руля Каспийского пароходства: кто он?
Новый человек у руля Каспийского пароходства: кто он? обновлено 18:39
18:39 5294
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
16:58 3138
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться