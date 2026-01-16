Азербайджанская киберполиция накрыла подпольную сеть онлайн-казино

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Азербайджана в ходе операции задержали подозреваемых в создании и администрировании нелегальных онлайн-казино и азартных игр в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В результате проведенных оперативных действий были задержаны два фигуранта – 35-летний Ульви Рзаев и 26-летний Рза Рзаев.