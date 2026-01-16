Азербайджанская киберполиция накрыла подпольную сеть онлайн-казино

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Азербайджана в ходе операции задержали подозреваемых в создании и администрировании нелегальных онлайн-казино и азартных игр в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
В результате проведенных оперативных действий были задержаны два фигуранта – 35-летний Ульви Рзаев и 26-летний Рза Рзаев.
Следствием установлено, что подозреваемые наладили контакты с интернет-ресурсами, размещающими нелегальные азартные игры и функционирующими за пределами страны, после чего организовали виртуальные кассы. Для привлечения участников они зарегистрировали в социальных сетях аккаунты под названиями Tokyo, Lasvegas, Tac, Joker и Padişah Casino и за вознаграждение обеспечивали доступ пользователей к онлайн-играм.
В ходе обысков по местам проживания задержанных в разных районах Баку правоохранители изъяли вещественные доказательства, включая банковские карты и мобильные номера, использовавшиеся при организации противоправной деятельности. Установлено, что карты приобретались у третьих лиц за плату и применялись для проведения незаконных финансовых операций.
Расследование уголовного дела продолжается.