В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Азербайджанская киберполиция накрыла подпольную сеть онлайн-казино

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Азербайджана в ходе операции задержали подозреваемых в создании и администрировании нелегальных онлайн-казино и азартных игр в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В результате проведенных оперативных действий были задержаны два фигуранта – 35-летний Ульви Рзаев и 26-летний Рза Рзаев.

Следствием установлено, что подозреваемые наладили контакты с интернет-ресурсами, размещающими нелегальные азартные игры и функционирующими за пределами страны, после чего организовали виртуальные кассы. Для привлечения участников они зарегистрировали в социальных сетях аккаунты под названиями Tokyo, Lasvegas, Tac, Joker и Padişah Casino и за вознаграждение обеспечивали доступ пользователей к онлайн-играм.

В ходе обысков по местам проживания задержанных в разных районах Баку правоохранители изъяли вещественные доказательства, включая банковские карты и мобильные номера, использовавшиеся при организации противоправной деятельности. Установлено, что карты приобретались у третьих лиц за плату и применялись для проведения незаконных финансовых операций.

Расследование уголовного дела продолжается.

