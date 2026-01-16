«Сибирский взрыв» диктует цены: газ в Европе резко подорожал

Газ в Европе дорожает уже более недели: за это время котировки выросли на 33%, а с начала текущей недели — на 29,87%. Таким образом, нынешняя неделя может стать рекордной по темпам роста более чем за два года — с октября 2023 года.

Биржевые цены на газ в Европе резко выросли на фоне холодной погоды – стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила на 11,13% и составила €36,85 за 1 МВт·ч, свидетельствуют данные ICE Futures.

Резкий подъем биржевых цен связан с аномально холодной погодой, установившейся в регионе, пишет Bloomberg. Из-за увеличения спроса на отопление отбор газа из подземных хранилищ ускорился, в результате чего уровень их заполненности опустился ниже 52%.

В конце января Европу может накрыть новая волна холодов, вызванная так называемым «сибирским взрывом» – редкой атмосферной конфигурацией, способной изменить направление ветров и открыть доступ холодному воздуху с востока, отмечает агентство. Ожидается, что сильнее всего морозы затронут Восточную Европу. Это может привести к дальнейшему росту цен на газ и усилению конкуренции за СПГ на фоне похолодания в Азии, Канаде и США.

Дополнительное давление на рынок оказали отключения ряда ядерных объектов во Франции в начале недели, что увеличило зависимость страны от газа. Росту котировок также способствовали опасения возможного прекращения поставок иранского трубопроводного газа в Турцию на фоне протестов в стране, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 14 января газовые хранилища в Евросоюзе были заполнены на 51,9%, что на 19% ниже уровня годичной давности.

«Настроения полностью изменились – это можно назвать «идеальным штормом», – рассказал главный аналитик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

По его словам, значительный отбор топлива из ПХГ ставит под угрозу формирование запасов на следующий сезон. На этом фоне спекулянты, ранее ставившие на снижение рынка, начали закрывать короткие позиции, что усилило рост цен.

Геополитические риски и спекулятивные потоки продолжают усиливать движение цен, пишет руководитель отдела европейского газа и глобального СПГ Energy Aspects Джеймс Уодделл. По его словам, сочетание холодной погоды, низких запасов в хранилищах и роста напряженности вокруг Ирана привело к увеличению премий за риск и вынудило трейдеров закрывать короткие позиции, открытые в ожидании быстрого возвращения российского газа.

При этом текущие цены на газ в Европе остаются значительно ниже рекордных значений энергетического кризиса 2022 года, когда котировки на площадке ICE Futures превышали $3800 за 1 тыс. кубометров.