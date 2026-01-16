Почти все судьи Армении связаны с Пашиняном: готовятся масштабные чистки оппозиции

Именно эта сеть лоялистов сегодня полностью контролирует назначение судей, дисциплинарные преследования и исход всех политически значимых процессов, утверждают представители СМИ США.

В ходе масштабного расследования американские журналисты установили интересные факты: не менее восьми из десяти нынешних членов Высшего судебного совета Армении имеют прямые или косвенные личные, профессиональные либо финансовые связи с Николом Пашиняном или членами его семьи и ближайшим окружением.

Никол Пашинян, некогда объявивший себя борцом за демократию, за восемь лет превратил судебную систему в откровенный инструмент личной диктатуры, пишет издание Vtforeignpolicy. Яркий пример — Артур Атабекян, нынешний председатель Высшего судебного совета: его избрали в декабре 2024 года сразу после принудительной отставки Карена Андреасяна под прямым давлением премьера. Атабекян стремительно взлетел по карьерной лестнице после 2018 года, постоянно демонстрируя железную лояльность — от автоматического продления арестов оппозиционеров до надзора за делами против представителей Армянской апостольской церкви.

Утверждается, что независимых судей выдавливают угрозами, шантажом и сфабрикованными дисциплинарными производствами: «Антикоррупционные органы давно стали карательным инструментом для уничтожения политических врагов».

Сегодня за решеткой — бывшие союзники, лидеры оппозиции, генералы и архиепископ Баграт Галстян. Как утверждают журналисты, аресты продлевают автоматически, апелляции блокируются, приговоры выносят по звонку из кабинета премьера. Самое тревожное: по данным источников расследования, уже сейчас в закрытом режиме готовятся новые уголовные дела против потенциальных конкурентов Пашиняна на предстоящих парламентских выборах 7 июня 2026 года. Правительство явно планирует волну арестов и дискредитации всех, кто может помешать ему удержать абсолютную власть.

То, что начиналось как «бархатная революция», превратилось в классический авторитарный режим, где суды стали главной дубинкой репрессий, подчеркивает американское издание. Пашинян больше не сдерживается: в сегодняшней Армении правосудие существует исключительно для тех, кто пресмыкается перед премьер-министром. Для остальных — тюрьма, изгнание или смерть, говорится в публикации издания.