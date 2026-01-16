USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Почти все судьи Армении связаны с Пашиняном: готовятся масштабные чистки оппозиции

американские СМИ
19:41 542

В ходе масштабного расследования американские журналисты установили интересные факты: не менее восьми из десяти нынешних членов Высшего судебного совета Армении имеют прямые или косвенные личные, профессиональные либо финансовые связи с Николом Пашиняном или членами его семьи и ближайшим окружением.

Именно эта сеть лоялистов сегодня полностью контролирует назначение судей, дисциплинарные преследования и исход всех политически значимых процессов, утверждают представители СМИ США.

Никол Пашинян, некогда объявивший себя борцом за демократию, за восемь лет превратил судебную систему в откровенный инструмент личной диктатуры, пишет издание Vtforeignpolicy. Яркий пример — Артур Атабекян, нынешний председатель Высшего судебного совета: его избрали в декабре 2024 года сразу после принудительной отставки Карена Андреасяна под прямым давлением премьера. Атабекян стремительно взлетел по карьерной лестнице после 2018 года, постоянно демонстрируя железную лояльность — от автоматического продления арестов оппозиционеров до надзора за делами против представителей Армянской апостольской церкви.

Утверждается, что независимых судей выдавливают угрозами, шантажом и сфабрикованными дисциплинарными производствами: «Антикоррупционные органы давно стали карательным инструментом для уничтожения политических врагов».

Сегодня за решеткой — бывшие союзники, лидеры оппозиции, генералы и архиепископ Баграт Галстян. Как утверждают журналисты, аресты продлевают автоматически, апелляции блокируются, приговоры выносят по звонку из кабинета премьера. Самое тревожное: по данным источников расследования, уже сейчас в закрытом режиме готовятся новые уголовные дела против потенциальных конкурентов Пашиняна на предстоящих парламентских выборах 7 июня 2026 года. Правительство явно планирует волну арестов и дискредитации всех, кто может помешать ему удержать абсолютную власть.

То, что начиналось как «бархатная революция», превратилось в классический авторитарный режим, где суды стали главной дубинкой репрессий, подчеркивает американское издание. Пашинян больше не сдерживается: в сегодняшней Армении правосудие существует исключительно для тех, кто пресмыкается перед премьер-министром. Для остальных — тюрьма, изгнание или смерть, говорится в публикации издания.

«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
20:49 163
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
20:07 791
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 3471
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 1375
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 2057
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону обновлено 18:07
18:07 1360
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
17:36 3009
Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 3289
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:33 3491
Новый человек у руля Каспийского пароходства: кто он?
Новый человек у руля Каспийского пароходства: кто он? обновлено 18:39
18:39 5299
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
16:58 3141

ЭТО ВАЖНО

«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
20:49 163
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
20:07 791
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 3471
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 1375
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 2057
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону обновлено 18:07
18:07 1360
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
17:36 3009
Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38 3289
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:33 3491
Новый человек у руля Каспийского пароходства: кто он?
Новый человек у руля Каспийского пароходства: кто он? обновлено 18:39
18:39 5299
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
16:58 3141
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться