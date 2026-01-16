USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Американцы ставят Трампу «неуд»

19:55

Большинство жителей США негативно оценивают первый год второго президентского срока Дональда Трампа – 58% участников социологического опроса считают его неудачным. Об этом говорится в исследовании SRSS по заказу CNN.

По его данным, только 36% респондентов считают, что Трамп придерживается «правильных» приоритетов – против 45% в начале второго срока. При этом 58% опрошенных заявили, что глава государства, по их мнению, выходит за пределы своих полномочий. Значительная часть респондентов сомневается, что Трамп действует в интересах граждан, и лишь около трети придерживаются противоположной точки зрения.

Главной проблемой для населения США остается экономика – ее упоминали почти вдвое чаще, чем любые другие темы. По мнению 55% участников опроса, политика Трампа ухудшила экономическую ситуацию в стране, а 64% считают, что президент сделал недостаточно для сдерживания роста цен. Существенная доля критических оценок фиксируется и среди республиканцев, а также сторонников движения «Make America Great Again», многие из которых полагают, что от президента ожидали более активных действий.

Опрос проводился с 9 по 12 января среди 1 209 совершеннолетних жителей США в онлайн-формате и по телефону. Статистическая погрешность составляет 3,1 процента. 

Согласно отдельному опросу Reuters/Ipsos, уровень одобрения деятельности Трампа составляет 39%. При этом он сохраняет устойчивую поддержку своей электоральной базы: его работу одобряют почти девять из десяти республиканцев, однако Трамп практически не пользуется доверием демократов и независимых избирателей. Положительно оценивают его президентство лишь 29% независимых, а также около 30% латиноамериканцев и граждан в возрасте до 35 лет.

«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
20:49
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
20:07
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги?
12:59
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
«Проявите инициативу»: Дамаск призвал боевиков «СДС» перейти на его сторону
18:07
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
СГБ разоблачила преступную группу: хотели убить религиозного деятеля
17:36
Израиль кует железо, пока горячо
Израиль кует железо, пока горячо
15:38
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
После «Гушчулуг» даже Говсаны – рай небесный
12:33
Новый человек у руля Каспийского пароходства: кто он?
Новый человек у руля Каспийского пароходства: кто он?
18:39
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
Эмоциональное заявление Зеленского: Выбиваем пакеты, платим кровью!
16:58

