Американцы ставят Трампу «неуд»

По его данным, только 36% респондентов считают, что Трамп придерживается «правильных» приоритетов – против 45% в начале второго срока. При этом 58% опрошенных заявили, что глава государства, по их мнению, выходит за пределы своих полномочий. Значительная часть респондентов сомневается, что Трамп действует в интересах граждан, и лишь около трети придерживаются противоположной точки зрения.

Большинство жителей США негативно оценивают первый год второго президентского срока Дональда Трампа – 58% участников социологического опроса считают его неудачным. Об этом говорится в исследовании SRSS по заказу CNN.

Главной проблемой для населения США остается экономика – ее упоминали почти вдвое чаще, чем любые другие темы. По мнению 55% участников опроса, политика Трампа ухудшила экономическую ситуацию в стране, а 64% считают, что президент сделал недостаточно для сдерживания роста цен. Существенная доля критических оценок фиксируется и среди республиканцев, а также сторонников движения «Make America Great Again», многие из которых полагают, что от президента ожидали более активных действий.

Опрос проводился с 9 по 12 января среди 1 209 совершеннолетних жителей США в онлайн-формате и по телефону. Статистическая погрешность составляет 3,1 процента.

Согласно отдельному опросу Reuters/Ipsos, уровень одобрения деятельности Трампа составляет 39%. При этом он сохраняет устойчивую поддержку своей электоральной базы: его работу одобряют почти девять из десяти республиканцев, однако Трамп практически не пользуется доверием демократов и независимых избирателей. Положительно оценивают его президентство лишь 29% независимых, а также около 30% латиноамериканцев и граждан в возрасте до 35 лет.