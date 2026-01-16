Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты в ближайшие дни и недели намерены нарастить присутствие своих воздушных, сухопутных и морских сил на Ближнем Востоке, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу варианты военных действий в случае принятия решения о нанесении удара по Ирану, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников телеканала, к Ближнему Востоку уже выдвигается один из американских авианосцев, при этом его переход займет не менее недели. Источники Fox News также сообщили, что в регион планируется направить системы ПВО для усиления защиты американских военных объектов и Израиля.

Один из источников утверждает, что военные планировщики США прорабатывают несколько сценариев с учетом возможных шагов иранских властей. По его словам, в случае решения Трампа о применении силы «это будет что-то более наступательное».

Американские официальные лица подтвердили Fox News, что в зоне ответственности Центрального командования США в настоящее время размещены около 30 тыс. военнослужащих. При этом, по их данным, авианосные группы США сейчас находятся за пределами региона.

Reuters со ссылкой на правозащитников и местных жителей сообщило, что властям Ирана удалось подавить масштабные протесты в стране, которые к настоящему времени практически сошли на нет, при этом официальные структуры продолжают сообщать о новых арестах участников акций. Доступ к интернету в Иране остается ограниченным, однако отдельным жителям удается передавать сведения за пределы страны. По их словам, улицы Тегерана практически опустели. Над столицей, как утверждают собеседники агентства, продолжают кружить беспилотники, с помощью которых ведется контроль за ситуацией.

Reuters также приводит данные правозащитной организации Hengaw, представители которой со ссылкой на собственные источники заявляют о «большом количестве военных и сотрудников спецслужб в городах и населенных пунктах, где в предыдущие дни проходили протесты, а также в местах, где крупных акций не было».

В то же время правительственные СМИ сообщили о задержании крупной группы участников протестных акций в провинции Керманшах.

Тем временем представитель оргкомитета Мюнхенской конференции по безопасности сообщил Iran International об аннулировании ранее направленных приглашений представителям правительства Ирана. Он пояснил, что приглашения, разосланные некоторым иранским официальным лицам несколько недель назад, были отозваны «в свете последних событий» и продлеваться не будут.

Параллельно власти США выступили с критикой в адрес Южной Африки из-за приглашения Ирана к участию в военно-морских учениях у побережья Кейптауна. «Иран является дестабилизирующим фактором и государством, спонсирующим терроризм, и его участие в совместных учениях в любом качестве подрывает морскую безопасность и региональную стабильность», — говорится в заявлении посольства США в Южной Африке в соцсети Х. В Вашингтоне также заявили, что Южная Африка «не может читать миру лекции о справедливости, одновременно сближаясь с Ираном».

Маневры проходили с 9 по 16 января под руководством Китая. При этом степень официального участия иранских кораблей в учениях изначально оставалась неопределенной.

Агентство Reuters сообщило, что власти ЮАР начали расследование обстоятельств участия Ирана в военно-морских учениях БРИКС. По его данным, президент страны Сирил Рамафоса распорядился исключить Иран из учений из-за опасений, что его участие может ухудшить отношения Претории с Вашингтоном.