В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении пошлин против стран, которые выступают против планов США по Гренландии, выступая на мероприятии в Белом доме.

«Я могу ввести тарифы против стран, если они не будут поддерживать вопрос с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия, она нам нужна для национальной безопасности. Так что я могу это сделать», – приводит слова Трампа CNN.

Телеканал отметил, что президент сделал такое заявление, рассказывая о том, как использовал пошлины для принуждения стран к сотрудничеству в рамках плана по снижению цен на лекарства в США. Во время выступления Трамп также назвал себя «королем пошлин, который проделал отличную работу».

С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией должны осуществлять США. При этом он не исключал возможности применения силы для этого.

По словам американского лидера, Дания не обеспечивает безопасность региона. Он утверждал, что у берегов Гренландии находятся многочисленные корабли России и Китая, которые могут захватить остров, если он не войдет в состав США. Дипломаты и жители Гренландии назвали сообщения о присутствии иностранных военных кораблей ложью.

Ранее Politico сообщало, что Европа готовит план сдерживания США на случай их нападения на Гренландию. Один из вариантов действий ЕС предполагает введение пошлин и налогов для американских компаний, а также запрет на инвестиции в европейскую экономику. The Economist также отмечал, что возможность экономических ограничений действительно рассматривается, ссылаясь на источники.

