США вводят новые санкции против хуситов

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых санкций против йеменских хуситов, сообщает Reuters со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Санкции распространяются также на поставки нефтепродуктов, оружия и другого оборудования двойного назначения, что может использоваться для финансирования деятельности хуситов.
Под ограничения попали 21 физическое и юридическое лицо, а также одно судно. Среди них – предполагаемые подставные компании, действовавшие в Йемене, Омане и Объединенных Арабских Эмиратах.
«Хуситы угрожают Соединенным Штатам, совершая террористические акты и нападая на торговые суда, следующие транзитом через Красное море», – заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
В OFAC отметили, что новые меры продолжают ранее предпринятые шаги по оказанию давления на группировку.