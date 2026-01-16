USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

США вводят новые санкции против хуситов

21:02 344

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых санкций против йеменских хуситов, сообщает Reuters со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Санкции распространяются также на поставки нефтепродуктов, оружия и другого оборудования двойного назначения, что может использоваться для финансирования деятельности хуситов.

Под ограничения попали 21 физическое и юридическое лицо, а также одно судно. Среди них – предполагаемые подставные компании, действовавшие в Йемене, Омане и Объединенных Арабских Эмиратах.

«Хуситы угрожают Соединенным Штатам, совершая террористические акты и нападая на торговые суда, следующие транзитом через Красное море», – заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

В OFAC отметили, что новые меры продолжают ранее предпринятые шаги по оказанию давления на группировку.

Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается
Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается ВИДЕО; обновлено 23:14
23:14 6524
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
22:28 700
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
22:20 1403
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
21:11 2664
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»?
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»? видео, обновлено
21:05 2784
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
18:18 3883
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
20:49 949
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
20:07 1565
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 3847
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 1807
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 2737

