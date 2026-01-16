США вводят новые санкции против хуситов

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых санкций против йеменских хуситов, сообщает Reuters со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Санкции распространяются также на поставки нефтепродуктов, оружия и другого оборудования двойного назначения, что может использоваться для финансирования деятельности хуситов.