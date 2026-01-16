Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск

USD 1.7000
Бывший судья Бакинского апелляционного суда Ильгар Мургузов выразил недовольство назначенной ему ежемесячной пенсией в размере 4 тыс. манатов и обратился в суд, полагая, что имеет право на более высокие пенсионные выплаты.

Отметим, что Мургузову 68 лет. С 1985 по 2008 год он работал в органах прокуратуры, после чего был назначен судьей. Пять лет занимал должность судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям, затем на протяжении десяти лет – судьи Бакинского апелляционного суда.

В иске Мургузов указал, что годы службы в прокуратуре должны учитываться в трудовом стаже наряду с судейским, а также должны приниматься во внимание выплаты на лечение и надбавки, полученные в период работы судьей. По его мнению, с учетом этих факторов пенсия должна составлять 80% от его среднемесячной зарплаты.

Представитель Госфонда социальной защиты выступил против требований Мургузова, заявив, что включение периода службы в органах прокуратуры в судейский стаж не соответствует действующему законодательству.

Суд, однако, удовлетворил иск бывшего судьи. В решении отмечается, что Мургузов имеет 23 года страхового стажа в прокуратуре и более 15 лет и 4 месяцев – в должности судьи, что дает ему право на трудовую пенсию в размере 80% от среднемесячной заработной платы.

