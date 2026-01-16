USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Расширение в Эгейском море: Греция идет наперекор Турции

21:24 1197

Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис сообщил о планах расширить территориальные воды страны и создать второй морской парк в Эгейском море, несмотря на несогласие Турции.

«У нас уже есть один морской парк в Эгейском море, а второй будет создан… Он появится так же, как было расширение территориальных вод до 12 морских миль», – заявил Герапетритис, выступая в парламенте. Министр не уточнил, в каком именно районе Греции произойдет расширение.

Он назвал «неприемлемыми претензиями» турецкую доктрину «Голубая родина» – стратегию, направленную на расширение претензий Турции на морские зоны в Черном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье. Министр подчеркнул, что «Карты морского пространственного планирования» на платформе Еврокомиссии были обновлены в соответствии с позицией Греции по границам.

Греция намерена расширить свои территориальные воды с шести до 12 морских миль, как это позволяет Конвенция ООН по морскому праву. Турция категорически отвергает одностороннее расширение греческих вод и рассматривает подобное решение как casus belli – формальный повод для объявления войны.

Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается
Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается ВИДЕО; обновлено 23:14
23:14 6524
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
22:28 701
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
22:20 1404
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
21:11 2665
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»?
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»? видео, обновлено
21:05 2784
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
18:18 3883
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
20:49 949
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
20:07 1565
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 3847
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 1807
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 2737

