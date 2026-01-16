Расширение в Эгейском море: Греция идет наперекор Турции

Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис сообщил о планах расширить территориальные воды страны и создать второй морской парк в Эгейском море, несмотря на несогласие Турции.

«У нас уже есть один морской парк в Эгейском море, а второй будет создан… Он появится так же, как было расширение территориальных вод до 12 морских миль», – заявил Герапетритис, выступая в парламенте. Министр не уточнил, в каком именно районе Греции произойдет расширение.

Он назвал «неприемлемыми претензиями» турецкую доктрину «Голубая родина» – стратегию, направленную на расширение претензий Турции на морские зоны в Черном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье. Министр подчеркнул, что «Карты морского пространственного планирования» на платформе Еврокомиссии были обновлены в соответствии с позицией Греции по границам.

Греция намерена расширить свои территориальные воды с шести до 12 морских миль, как это позволяет Конвенция ООН по морскому праву. Турция категорически отвергает одностороннее расширение греческих вод и рассматривает подобное решение как casus belli – формальный повод для объявления войны.